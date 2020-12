ആധുനിക ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രകലയിലെ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യം അമൃത ഷെര്‍ഗില്‍ വരച്ച ഒരു ചിത്രത്തിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പനയില്‍ ലഭിച്ചത് മോഹവില: 10.86 കോടി രൂപ. മോഡേണ്‍ ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍ട് വിഭാഗത്തില്‍ ഒരു ചിത്രത്തിന് ഇത്രയധികം വില ലഭിക്കുന്നത് അപൂര്‍വം. ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ചിത്രകാരില്‍ മുന്‍നിരയിലുള്ള അമൃതയുടെ ചിത്രത്തിന്റെ വൈകാരിക പ്രധാന്യമാണ് ചിത്രത്തിന് ഇത്രയധികം വില നേടിക്കൊടുത്തതെെന്നാണ് സൂചന.

ഭര്‍ത്താവ് ഹംഗറിയില്‍ നിന്നുള്ള സൈനിക ഡോക്ടറായ വിക്ടര്‍ ഇഗാനെയാണു ചിത്രത്തില്‍ അമൃത അനശ്വരമാക്കിയത്. ചിത്രകലാ ശേഖരണത്തില്‍ പ്രസിദ്ധമായ മനോജ് ഇസ്രാനി എന്നയാളാണ് 10 കോടിയില്‍ അധികം ചെലവാക്കി ചിത്രം വാങ്ങിച്ചത്.

അമൃതയും വിക്ടര്‍ ഇഗാനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത് അപൂര്‍വമായ വൈകാരിക ബന്ധമായിരുന്നു. ഭര്‍ത്താവിനെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളോടും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂണിഫോമില്‍ തന്നെ അമൃത ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.1939- ല്‍ ഹംഗറി വിട്ട് അമൃതയും വിക്ടറും ഇന്ത്യയിലേക്കു വരാന്‍ തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ യഥാര്‍ഥത്തില്‍ തന്റെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ള സമ്മാനമായാണ് അമൃത ചിത്രം വരച്ചത്. പിന്നീട് 1941 ല്‍ അവര്‍ ലാഹോറിലേക്കു മാറി.

പോര്‍ട്രേറ്റ് അര്‍ട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയില്‍ അമൃതയുടെ പ്രതിഭയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച തെളിവാണ് ഭര്‍ത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രമെന്നാണ് കലാനിരൂപകര്‍ പറയുന്നത്.

English Summary: Amritaha Sher Gils rare portrait of husband fetches over Rs 10 crore at online sale