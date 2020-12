979 ല്‍ ഒരു ദിവസം ആസ്സാമിലെ നഗോണ്‍ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു മുറിയില്‍ അഞ്ചു പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഒരുമിച്ചുകൂടി. അവരുടെ കയ്യില്‍ ഗിത്താര്‍, മാന്‍ഡൊലിന്‍ തുടങ്ങിയ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വാതിലുകളും ജനാലകളും ചേര്‍ത്തടച്ച് ആ മുറിയില്‍ അവര്‍ സംഗീത പരിശീലനം നടത്തി. രഹസ്യമായ പരിശീലനം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും തുടര്‍ന്നു. ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അവര്‍ അഞ്ചുപേര്‍ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടത്തിനു നടുവിലുള്ള സ്റ്റേജില്‍ ഒരുമിച്ചുചേര്‍ന്നത് ആസ്സാമിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മാത്രമുള്ള ആദ്യത്തെ സംഗീത ട്രൂപ്പിന്റെ ഗനസദസ്സ് നടത്താനായിരുന്നു. ഇതാ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ പാടുന്നു എന്നു വിളിച്ചുപറ‍ഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനക്കൂട്ടം ബഹളം വച്ചതോടെ അരുടെ പാട്ട് ആരും വ്യക്തമായി കേട്ടില്ല. എന്നാല്‍ പാട്ടുപാടിയ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ആ ദിവസം നല്‍കിയ ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല. സുര്‍ സമലയ എന്ന പേരില്‍ അവര്‍ രൂപീകരിച്ച ട്രൂപ്പ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള സമൂഹത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ മാത്രമായുള്ള സംഗീത ട്രൂപ്പ് എന്ന ആശയത്തിലൂടെ തുടങ്ങിയ വിപ്ലവത്തിന്റെ നാന്ദി. നാലു പതിറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അന്നത്തെ ഓര്‍മയില്‍ ചിരിക്കുകയാണ് അഞ്ജലി മഹന്ത എന്ന മധ്യവയസ്ക.

അന്നു ഞങ്ങള്‍ക്കു ചെറുപ്പമായിരുന്നു. എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ആവേശവും. വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് അന്നു ഞങ്ങള്‍ പെൺകുട്ടികള്‍ മാത്രമായുള്ള സംഗീത ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത്- അഭിമാനത്തോടെ അവര്‍ പറയുന്നു. അന്നു കൗമാര പ്രായക്കാര്‍ നടത്തിയ വിപ്ലവം ഇന്ന് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയായി അരങ്ങത്തെത്തുന്നു: ബ്രേക്കിങ് ദ് സൈലന്‍സ് എന്ന പേരില്‍.

പാര്‍ഥാജിത് ബറുവ എന്ന ആസ്സാമീസ് സംവിധായകനാണ് ഡോക്യുമെന്ററി ഒരുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം സുര്‍ സമലയയുടെ ഒരു സംഗീത പരിപാടിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകള്‍ നടത്തിയ സംഗീത പരിപാടി. തിരക്കിയപ്പോഴാണ് അവര്‍ 40 വര്‍ഷമായി ഇതു തുടരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കിയത്. അതോടെ അവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ശ്രമിച്ചു. അവരുടെ കഥകള്‍. അവര്‍ നടത്തിയ വിപ്ലവം. ബാന്‍ഡിലെ ഓരോരുത്തരെയും നേരില്‍കണ്ടു സംസാരിച്ചു. അവരുടെ കഥകള്‍ അറിഞ്ഞു. അതാണ് ഇപ്പോള്‍ ബ്രേക്കിങ് ദ് സൈലന്‍സ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയായി രംഗത്തുവരുന്നത്.

സണ്‍ലിറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ നിര്‍മിച്ച ഡോക്യുമെന്ററി ദൈനംദിന ജീവിത സമരത്തിനൊപ്പം തങ്ങളുടെ കലാപരമായ അഭിരുചികളും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാന്‍ ഒരുകൂട്ടം സ്ത്രീകള്‍ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെയും അവരുടെ ജീവിത സമരങ്ങളുടെയും കഥയാണ്.

ട്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിതന്നെ നിന്നാണ് ഇത്രയും കാലം അതിജീവിച്ചത്. ഓരോരുത്തര്‍ക്കും അവരവരുടെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. ജീവിതമുണ്ട്. എന്നാല്‍ പാട്ട് അവര്‍ പാതിവഴിയില്‍ പാടിനിര്‍ത്തിയില്ല. അവര്‍ക്കൊപ്പം ജീവിതചര്യയായിതന്നെ നിലനിര്‍ത്തി.

എണ്‍പതുകളില്‍ വിദേശികള്‍ക്കെതിരെ ആസ്സാമില്‍ പ്രക്ഷോഭം ചൂടുപിടിച്ചപ്പോള്‍ ഭൂപേന്‍ ഹസാരികയുടെ പാട്ടുകള്‍ പാടി സുര്‍ സമലയ സംഗീത ബ്രാന്‍ഡ് തെരുവു സമരങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി. വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിയവേ അവര്‍ പലരും വിവാഹിതരായി പല ഭാഗങ്ങളിലായി ജീവിച്ചുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒരു പുനഃസമാഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. അവിടെവച്ചാണ് ബറുവ എന്ന സംവധായകന്‍ അവരെ കാണുന്നതും അവരുടെ കഥ സിനിമയാക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നതും. അതു വഴിത്തിരിവായി. ഇപ്പോഴിതാ ആസ്സാമിലെ സ്ത്രീകള്‍ മാത്രമുള്ള ആദ്യത്തെ സംഗീത ട്രൂപ്പിന്റെ കഥ ദൃശ്യലോകത്തും എത്തിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പാഠമായും ഓര്‍മപ്പെടുത്തലായും.

