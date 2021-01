ഗർഭധാരണം ഒഴിവാക്കാൻ സ്വീകരിച്ചത് അനധികൃതമാർഗങ്ങൾ; 14 ആഴ്ചവരെയുള്ള ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് അനുമതിയുമായി അർജന്റീന

14 ആഴ്ച വരെയുള്ള ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിന് അനുമതി നല്‍കി അര്‍ജന്റീന. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്ര വിരുദ്ധ നിയമങ്ങള‍ുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യത്തെ നിയമഭേദഗതിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ലോകമങ്ങുമുള്ള സ്ത്രീപക്ഷ പ്രവര്‍ത്തകരും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും.



അര്‍ജന്റീന കോണ്‍ഗ്രസ് ഈ ആഴ്ച അംഗീകരിച്ച നിയമഭേദഗതി ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയും മാറിച്ചിന്തിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. പുതിയ നിയമം നടപ്പിലായ ബുധനാഴ്ച തെരുവിലിറങ്ങിയ നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചും സന്തോഷത്താല്‍ ഉറക്കെ കരഞ്ഞുമാണു തങ്ങളുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ നിയമത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ എണ്ണത്തില്‍ കുറവാണെങ്കിലും അവരും പ്രത്യേക പ്രതിഷേധ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.



പീഡനത്തെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ഗര്‍ഭമോ അമ്മയുടെ ജീവന്‍ ഭീഷണി നേരിടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ മാത്രമായിരുന്നു ഇതുവരെ അര്‍ജന്റീനയില്‍ ഗര്‍ഭം അലസിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി. 1921 മുതല്‍ നിലവിലുള്ള ഈ കര്‍ശന നിയമം പൊളിച്ചെഴുതണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായി സ്ത്രീപക്ഷ സംഘടനകള്‍ പ്രക്ഷോഭ പാതയിലായിരുന്നു. രണ്ടു വര്‍ഷം മുന്‍പ് നിയമത്തിന്റെ കരട് തയാറായെങ്കിലും നിയമം പാസ്സാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പുതിയ നിയമത്തോടെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് അവരുടെ ശരീരങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗര്‍ഭം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലും അവര്‍ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.



നേരത്തെ, അനാവശ്യ ഗര്‍ഭധാരണം ഒഴിവാക്കാന്‍ സ്ത്രീകളും ചെറുപ്പക്കാരായ അമ്മമാരും അനധികൃത മാര്‍ഗങ്ങളാണു സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഇതിനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അംഗങ്ങളായ കത്തോലിക്ക സമൂഹം ഗര്‍ഭഛിദ്രത്തെ ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുന്ന നിലപാടാണു സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇവരുടെ എതിര്‍പ്പിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഗര്‍ഭനിരോധന വസ്തുക്കളുടെ വില്‍പനയും രാജ്യത്തു നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.



2006 ല്‍ പീഡനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഗര്‍ഭിണിയാകുകയും ശരീരത്ത് പല ഭാഗത്തും ക്ഷതമേല്‍ക്കുകയും ചെയ്ത 25 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഗര്‍ഭഛിദ്രത്തിന് അനുമതി നേടിയെങ്കിലും കത്തോലിക്ക സംഘനട ഇടപെട്ട് കോടതിയില്‍ നിന്ന് അനുകൂല വിധി സമ്പാദിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ച് അനുകൂല വിധി നേടിയാണ് അവര്‍ ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്തിയത്.



നിയമം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടി നടത്തിയ സമ്മേളനം മണിക്കൂറുകളാണു നീണ്ടുനിന്നത്. രൂക്ഷമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ക്കും കോണ്‍ഗ്രസ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. 38 പേര്‍ നിയമത്തെ അനകൂലിച്ചപ്പോള്‍ 29 പേര്‍ എതിര്‍ത്തു. പ്രസിഡന്റ് ആല്‍ബെര്‍ട്ടോ ഫെര്‍ണാണ്ടസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം കൂടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ നടപ്പായിരിക്കുന്നത്.



English Summary: Explained: Why Argentina’s legalisation of abortion is historic