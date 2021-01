ഇരട്ടകളെ ഗർഭിണിയായിരിക്കെ യുവതി വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി; അത്യപൂർവം

ഇരട്ട കുട്ടികളെ ഗർഭിണിയായിരിക്കെ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി യുവതി. സൂപ്പർഫീറ്റേഷൻ എന്ന അപൂർവ പ്രതിഭാസമാണ് യുവതി വീണ്ടും ഗർഭിണിയാകാൻ കാരണം. സ്ത്രീയുടെ പേരോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.



ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾക്കും 10, 11 ദിവസത്തെ വളർച്ചയെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഉദരത്തിൽ മറ്റൊരു ജീവൻ കൂടി തുടിച്ചത്. ടിക് ടോകിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്ത വീഡിയോയിലാണ് ഈ അപൂർവ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. യുവതിയുടെ പേരോ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളോ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഹൈപ്പർ-അണ്ഡോത്പാദനത്തെ തുടർന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഗർഭം ധരിക്കാനായതെന്ന് യുവതി പറയുന്നു. സ്വഭാവിക ഗർഭധാരണമാണെന്നും ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡ്രഗുകളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.



നിലവിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾക്കൊന്നും ആരോഗ്യത്തിനോ വളർച്ചയ്ക്കോ കുഴപ്പമില്ല. 17 ആഴ്ച വളർച്ചയുണ്ട്. മൂന്ന് കുട്ടികളെയും ഒരുമിച്ച പ്രസവിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും ഇവർ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

