വുഹാനിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ലോകത്തെ അറിയിച്ചു; മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച് ചൈന

ലോകത്തെ പൂര്‍ണമായി ഗ്രസിച്ച കോവിഡിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ചൈനീസ് നഗരമായ വുഹാനിലെ യാഥാര്‍ഥ്യം ലോകത്തെ അറിയിച്ചു എന്നതാണ് ചൈനീസ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയായ ഷാങ് ഷാന്‍ ചെയ്ത തെറ്റ്. എന്നാല്‍ ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ അവര്‍ക്കു മേല്‍ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റം മനഃപൂര്‍വം സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചെന്നും പ്രകോപനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുമാണ്. 37 വയസ്സുള്ള ഷാങ് സാന്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മറികടന്നാണ് വുഹാനിലെ ആശുപത്രികളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും വിശ്രമമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്ത് കോവിഡിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ നാലു വര്‍ഷത്തെ തടവാണ് അവര്‍ക്കു സര്‍ക്കാര്‍ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്.



ഷാങ്ഘായ് നഗരത്തില്‍ അഭിഭാഷകയായാണു ഷാങ് കരിയര്‍ തുടങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നപ്പോള്‍ അവര്‍ വുഹാനില്‍ എത്തി. നഗരത്തിലെ ജീവിതം കീഴ്മേല്‍ മറിഞ്ഞു എന്ന വാര്‍ത്ത ഒരു പ്രാദേശിക മാധ്യമത്തില്‍ നിന്നാണ് താന്‍ അറിഞ്ഞതെന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനു മുന്‍പ് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ അവര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ നഗരത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കു തുല്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവര്‍ എഴുതി. നീതി ആവശ്യപ്പെട്ടവര്‍ അറസ്റ്റിലാകുന്നതും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ചൈനീസ് സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിക്കാനും മടി കാട്ടാതിരുന്ന ഷാങ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ജനത്തെ അറിയിക്കുന്നതില്‍ സുതാര്യത വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നു ഭീഷണിയുണ്ടായെങ്കിലും ലൈവ് വിഡിയോകള്‍ ചെയ്തിരുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിനു പേര്‍ കാത്തിരുന്നു.



നേരത്തെ ഹോങ്കോങ്ങിലെ പൗരാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരെ പിന്തുണച്ചതിന്റെ പേരില്‍ 2019 ലും അവര്‍ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. വുഹാനെ പേടിപ്പിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറസ്റ്റിലാകുന്നതിനു തൊട്ടുമുന്‍പും അവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ജനത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. മേയ് 14 നെ ഷാങ്ങിനെ കാണാതായി എന്ന വാര്‍ത്തയാണ് പിന്നീട് പുറത്തുവന്നത്. ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞു മാത്രമാണ് അവര്‍ അറസ്റ്റിലാണെന്ന കാര്യം ജനം അറിഞ്ഞതുതന്നെ. നവംബറില്‍ ഷാങ്ങില്‍ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടു.



വീചാറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ ചൈനീസ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന കുറ്റമാണവരില്‍ അധികൃതര്‍ ആരോപിച്ചത്. വിദേശ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇമേജ് മോശമാക്കി എന്ന ആരോപണവും അവര്‍ക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. നാലു മുതല്‍ അഞ്ചു വര്‍ഷം വരെ അവര്‍ക്ക് തടവു ശിക്ഷ നല്‍കണം എന്നായിരുന്നു ശുപാര്‍ശ. വിചാരണ പൂര്‍ണമായും രഹസ്യമായാണു നടന്നത്. എന്നാല്‍ തനിക്കെതിരെ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരില്‍ അറസ്റ്റിലായതുമുതല്‍ ഷാങ് നിരാഹാര സമരത്തിലാണത്രേ. ആരോഗ്യം മോശമായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഷാങിന് അധികൃതര്‍ നിര്‍ബന്ധിതമായി ആഹാരം കൊടുക്കുകയാണിപ്പോള്‍. ഷാങ്ങിന് നല്‍കിയ നാലു വര്‍ഷം തടവുശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ ലോകമെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ അവയൊന്നും കണ്ടഭാവം പോലും നടിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ക്കും പൗരാവകാശങ്ങള്‍ക്കും എതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന മര്‍ദന നിയമങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇരയായിരിക്കുകയാണ് ഷാങ് എന്ന വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക.

