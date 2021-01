വിദ്യാസമ്പന്നൻ, യുഎസിൽ ഉന്നതജോലി, സ്ത്രീധനം പരസ്യമായി ചോദിച്ചു; പ്രതിഷേധം പങ്കുവച്ച് യുവതി

സമൂഹം എത്ര പുരോഗമിച്ചെന്നു പറഞ്ഞാലും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പൂർണമായ പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ്. വധുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളും സമ്പത്തും നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആൺവീട്ടുകാരും യുവാക്കളും ഇന്നും ഉണ്ട്. സ്ത്രീധനം നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനു പകരം ഇവര്‍ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ചില ന്യായങ്ങളുണ്ട്. ‘ വരന്റെ ജോലിയും ചുറ്റുപാടും ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പദവിക്ക് ചേരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മകളെ മാന്യമായി ഇറക്കുക, വിവാവഹസമ്മാനമായി ഇത് നൽകുക’ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ പെൺവീട്ടുകാരുമായി നടത്തുന്നവരും ഉണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ സ്ത്രീധനം നേരിട്ടു ചോദിച്ചെന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരില്ല. കാര്യം നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്കിടെ ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഒരു യുവതി പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്. അമേരിക്കയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ വിദ്യാസമ്പന്നനും ഉന്നത ജോലിയുള്ള തന്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ യുവാവിനെക്കുറിച്ചാണ് കുറിപ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.



ഉന്നത ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്ത്രീധനം വാങ്ങാൻ തയാറായ യുവാവിനെ കുറിച്ചാണ കുറിപ്പ്. താൻ നല്ല സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സമൂഹം എന്ത് ചോദിക്കും എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു ആ യുവാവിനെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.



യുവതിയുടെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ



പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പുരുഷൻമാരെ, സ്ത്രീധനം വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ദയവു ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പഠിപ്പിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ ഇത് ഒരു സമ്പ്രദായമാണെന്നും സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞാലും ദയവു ചെയ്ത് സ്ത്രീധനം വേണ്ടെന്ന് പറയൂ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കു മുൻപുള്ള തലമുറ സ്ത്രീധനം നേരിട്ടു ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാകട്ടെ വിവാഹ സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീധനം വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതാക്കുന്ന തലമുറയായി നമുക്ക് മാറാം. വധുവിന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ ആർഭാടപൂർണമായ വിവാഹത്തിന് പണം ചിലഴിക്കുന്നതും അമൂല്യമായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തലമുറയായി നമുക്ക് മാറാം. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചാണ് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയത്. വിവാഹാഘോഷങ്ങളുടെ പേരിൽ അവരെ കടക്കെണിയിലാക്കി അവരുടെ വിരമിക്കൽ കാലം നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാം.



എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വധുവിനെ തേടുകയായിരുന്നു. വീട്ടുകാർ കണ്ടുപിടിച്ച വിവാഹം. തുടക്കത്തിൽ അവന് പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമായി. അവൾ സുന്ദരിയും വിദ്യാസമ്പന്നയും നല്ല ജോലിയുള്ളവളുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, അവനൊപ്പം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനും തയ്യാറായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വിലപേശൽ ആരംഭിച്ചത്. പക്ഷേ, വധുവിന്റെ വീട്ടുകാർ വീട് വരന്റെ പേരിൽ എഴുതിവയ്ക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. വധുവിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒറ്റമകളായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി. അതിനാല്‍ പാരമ്പര്യമായി ആ പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് അതിന് അവകാശി. എനിക്കൊപ്പം എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് സുഹൃത്ത്. അമേരിക്കയിൽ മികച്ച കമ്പനിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്നു. ഈവിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവനോട് സംസാരിച്ചു. എന്തിനാണ് വീടിനു വേണ്ടി ഇത്രയും പിടിവാശി എന്നു ചോദിച്ചു. വീടു പോലും വാങ്ങാതെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സമൂഹം എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്നായിരുന്നു അവന്റെ മറുപടി. താന്‍ ഇത്രത്തോളം വിജയം നേടിയവനായതിനാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വീടെങ്കിലും വേണമെന്നും അവൻ പറഞ്ഞു.

വീണ്ടും അവനോട് ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ആ പെണ്‍കുട്ടിയെ അവൻ വിവാഹം കഴിച്ചില്ല. അതേതായാലും അവള്‍ക്ക് അനുഗ്രഹമായി. പിന്നീടുള്ള മൂന്നു നാലുവർഷം നിരാശയോടെയുള്ള തിരച്ചിലിനൊടുവില്‍ അവൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി. മുൻപത്തെ പെൺകുട്ടിയോളം സമർത്ഥയയായിരുന്നില്ല അവൾ. പക്ഷേ, ആ പെൺകുട്ടിയിൽ അവൻ സംതൃപ്തനാണെന്നു പറഞ്ഞു. കാരണം അവന് ധാരാളം സ്ത്രീധനം ലഭിച്ചു. ഈ സ്വഭാവം കാരണം വാക്കു തർക്കമുണ്ടായ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളല്ല. സ്ത്രീധനം ഒട്ടും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമല്ല. സമൂഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ.



English Summary: Story Of US Educated, Successful Male Friend Asking For Dowry