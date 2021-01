‘ഇപ്പോ ശരിയാക്കാം’ , പൂച്ചയുടെ നഖം മുറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ത്രീ; ചിരിപ്പിച്ച് വിഡിയോക്ക് ഒടുവിൽ...!

വളർത്തു മൃഗങ്ങളോട് ഉടമകൾ പലപ്പോഴും സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറും. അത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നഖം വേട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്ന പോലെ സ്വന്തം പൂച്ചയുടെ നഖം വെട്ടുന്ന സ്ത്രീയുടെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. യുഎസിലെ ന്യൂജഴ്സിയിലുള്ള ഷാർലിൻ കൺസ്വേഗ്ര എന്ന സ്ത്രീയും അവരുടെ വളർത്തുപുച്ചയുമാണ് വിഡിയോയിലെ താരങ്ങൾ.



ഷാർലിൻ ടിക് ടോക്കിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളി‍ൽ വൈറലാകുന്നത്. 41കാരിയായ സ്ത്രീ ക്ലിപ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പുച്ചയുടെ നഖം വെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പൂച്ച പ്രതിരോധിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ‘ഇല്ല, ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നീ നിന്റെ നഖം മുറിക്കണം’ എന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനോടെന്ന പോലെ സ്ത്രീ പൂച്ചയോട് ശാസിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. ‘നീ എന്ത് കാണിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ, നഖം മുറിക്കണം.’ സ്ത്രീ പറയുന്നു.



പൂച്ചയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് ഉടമയായ സ്ത്രീയുടെ ശ്രമങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആയില്ല. പൂച്ച ഓരോ തവണ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അവർ പിറകിലേക്ക് മാറും. ‘ഞാനിത് ചെയ്യും’ പൂച്ചയെ അനുകരിച്ചു കൊണ്ട് സ്ത്രീ പറയുന്നതും വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ടിക്ടോക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോ ആറ് മില്യണിലധികം ആളുകൾ ഇതിനോടകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. വിഡിയോക്കു താഴെ രസകരമായ കമന്റുകളും എത്തി. ‘രണ്ടു പേരും കൊള്ളാം, പൂച്ച ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചു കാണില്ല.’ എന്നിങ്ങനെയാണ് ചില കമന്റുകള്‍. നിരവധി പേർ വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തും.



English Summary: Woman ‘hisses’ back at her cat while trimming nails, viral video leaves netizens in splits