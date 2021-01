പർപ്പിൾ വസ്ത്രത്തിൽ കമലയും മിഷേലും ഹിലരിയും ജില്ലും; അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് പുതിയ സന്ദേശം

പർപ്പിൾ ഒരു നിറം മാത്രമല്ലെന്നും വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശമാണെന്നും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയും സ്ഥാനാരോഹണച്ചടങ്ങ്. വെളുത്ത വർഗക്കാരിയല്ലാത്ത, ദക്ഷിണേഷ്യനായ ആദ്യത്തെ വനിതാ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ കമല ഹാരിസ് മാത്രമല്ല, മുൻ പ്രഥമ വനിത മിഷേൽ ഒബാമ, മുൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി ഹിലരി ക്ലിന്റൻ തുടങ്ങിയവരും പർപ്പിളിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ അണിഞ്ഞാണ് ലോകം മുഴുവൻ തത്സമയം ടെലിവിഷനിൽ കണ്ട ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കാളികളായത്. സെനറ്റർ എലിസബത്ത് വാറനും പർപ്പിൾ നിറം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതോടെ നിറത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രധാന ചർച്ച. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ലിങ്കൻ സ്മാരകത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്രഥമ വനിത ജിൽ ബൈഡനും പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള വേഷമാണ് അണിഞ്ഞതെന്നും പലരും കണ്ടെത്തി.

റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ നിറമായ ചുവപ്പിന്റെയും ഡമോക്രറ്റുകളുടെ നീലയുടെയും സംയോജനമാണ് യഥാർഥത്തിൽ പർപ്പിൾ. പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെയും ചേരിതിരിവിന്റെയും ഉപരിയായി ഐക്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും അടയാളമായാണ് പർപ്പിൾ കമല ഹാരിസ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടെത്തൽ. സ്ത്രീകളുടെ വോട്ടവകാശത്തിനുവേണ്ടി പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപ് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ചരിത്രപ്രധാനമായ സമരത്തിൽ പ്രക്ഷോഭകർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കൊടിയുടെ നിറവും പർപ്പിൾ തന്നെയായിരുന്നു. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിനു കാരണമായത് അന്നത്തെ സമരവും തുടർന്നുള്ള നിയമനിർമാണവും ആയിരുന്നു.



താൻ പർപ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മനപൂർവം ആണെന്ന് ഹിലറി ക്ലിന്റൻ വ്യക്തമാക്കി. ‘ബൈഡൻ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയം ഐക്യത്തിന്റെതാണ്. അതിനു യോജിക്കുന്ന നിറമാണു ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നീലയും ചുവപ്പും ചേരുമ്പോൾ പർപ്പിൾ തന്നെയാണു ലഭിക്കുന്നത്. ഐക്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്– അവർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി എല്ലാവരും യോജിക്കണം എന്നാണ് പർപ്പിൾ നിറത്തിലൂടെ താൻ വ്യക്തമാക്കിയതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭർത്താവ് ബിൽ ക്ലിന്റനൊപ്പം സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ എത്തിയ ഹിലരി യോജിക്കുന്ന സ്കാർഫും ധരിച്ചിരുന്നു. പർപ്പിൾ വസ്ത്രത്തിനും ഓവർകോട്ടിനും ഒപ്പം യോജിക്കുന്ന കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള മാസ്കും കമല അണിഞ്ഞിരുന്നു.



യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കറുത്ത വർഗക്കാരി ഷേർലി ചിഷ്‍ലത്തോടുള്ള ആദരവായിക്കൂടിയാണ് കമല പർപ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ബെൽറ്റ് കൂടി ധരിച്ചിരുന്ന മിഷേൽ ഒബാമയുടെ അതിമനോഹരമായ വസ്ത്രവും ചടങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. സെനറ്റർ എലിസബത്ത് വാറൻ പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള സ്കാർഫും മാസ്കും തിരഞ്ഞെടുത്താണു വനിതകളുടെ ഐക്യനിരയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.

