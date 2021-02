ലൈംഗികാതിക്രമത്തെ അതിജീവിച്ചവർ; ഞങ്ങളെന്തിനാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ലോകത്തോട് ഗ്രേസ് തയിമിന്റെ ചോദ്യം

ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നവരുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധവയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമവ്യവസ്ഥ. ഏറെ ചർച്ചയാകുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുകളിൽ പോലും, ആ ദുരവസ്ഥ നേരിട്ടയാളുടെ പേരോ അയാളെ തിരിച്ചറിയുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സൂചനകളോ പുറത്തുവിടുന്നതിനു ശക്തമായ വിലക്കുണ്ട്. ഇന്നും മാറാത്ത നമ്മുടെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ നേരിട്ടേക്കാവുന്ന ഒറ്റപ്പെടൽ, പരിഹാസം, അപമാനം എന്നിവയിൽനിന്നെല്ലാം സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ നീതിപീഠം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.



അതേസമയം, അതിക്രമം നേരിട്ടയാളെ പൊതുസമൂഹത്തിൽനിന്നു ‘മറച്ചുപിടിച്ചു’ സംരക്ഷിക്കുകയാണോ അവരെ കുറ്റവാളിയെന്നപോലെ കാണുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റംവരുത്തുകയാണോ വേണ്ടതെന്ന ചോദ്യവും പലപ്പോഴും ചർച്ചയാകാറുണ്ട്; ഏറെ പ്രസക്തവുമാണ്. ഇത്തരത്തിലൊരു മാറ്റത്തിന് ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു പ്രചോദനമാകുന്നൊരു വാർത്തയുണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന്.



2020ലെ ‘ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓഫ് ദ് ഇയർ’ പുരസ്കാരം നേടിയ ഗ്രേസ് തയിം എന്ന 26കാരിയാണ് ഇപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ ഹീറോ. തന്റെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഗണിതാധ്യാപകനിൽനിന്നു നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരനുഭവം 2018ൽ തുറന്നുപറഞ്ഞപ്പോൾ മുതലാണ് ഗ്രേസ് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്നത്. ടാസ്മാനിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഗ്രേസിനെ, അവൾ നേരിട്ട ക്രൂരതയെക്കുറിച്ചു പരസ്യമായി പറയുന്നതിൽനിന്നു വിലക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ നീതിപീഠം ചെയ്തത്. അതേസമയം, അവളെ പീഡിപ്പിച്ചയാൾക്ക് തന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തു!ഇത്തരത്തിൽ വിചിത്രമായ വിവേചനം കാണിക്കുന്ന നിയമത്തെ പൊളിച്ചെഴുതാൻ വേണ്ടി അഭിഭാഷക കൂടിയായ ഗ്രേസ് നിയമയുദ്ധം തന്നെ നടത്തി. അവൾക്കു പിന്തുണയുമായി വന്ന ഒട്ടേറെപ്പേരും അവളിൽനിന്ന് പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ട സമാന അനുഭവസ്ഥരുമെല്ലാം ചേർന്നപ്പോൾ ആ പോരാട്ടം ‘#LetHerSpeak’ എന്ന ഹാഷ്ടാഗിൽ വലിയൊരു ക്യാംപെയ്നിലേക്കും വളർന്നു. ഒടുവിൽ, ആ പെൺപോരാട്ടത്തിനു മുന്നിൽ നിയമവ്യവസ്ഥ മുട്ടുമുടക്കുകതന്നെ െചയ്തു. ‘ലൈംഗിക പീഡനത്തെ അതിജീവിച്ചവൾ’ എന്നു പൊതു സമൂഹത്തിനു മുൻപിൽ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം ഗ്രേസ് നേടിയെടുത്തു. ഈ പോരാട്ടത്തിനും അതുവഴി ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു പ്രചോദനമായതിനും സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നതിനുമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്കു നൽകുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതികളിലൊന്നു നൽകി ഗ്രേസിനെ ആദരിച്ചത്.



അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നവർ എന്തിന് അതു മറച്ചുവയ്ക്കണമെന്ന ഗ്രേസിന്റെ ചോദ്യം ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കണ്ണു തുറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മീടൂ ക്യാംപെയ്നിന്റെ ഭാഗമായി തങ്ങൾ നേരിട്ട ദുരനുഭവങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾവഴി തുറന്നുപറഞ്ഞ പലരും മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയാകുമ്പോൾ ‘നടി’, ‘ഗായിക’ അല്ലെങ്കിൽ ‘പ്രമുഖ’ മാത്രമാകുന്ന വിരോധാഭാസം നാം കണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയേ പാടുള്ളൂവെന്നു നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അവരെ സമൂഹത്തിൽനിന്ന് ഒളിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ലോകമറിയരുത് എന്ന് അവർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരുന്നത്?



ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുന്നവരെ ‘ഇരകൾ’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പലതും ‘സർവൈവർ’ എന്ന പ്രയോഗത്തിലേക്കു മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞു. ദിവസേനയെന്നോണം ഇത്തരം ദുരനുഭവങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ സമൂഹത്തെ പേടിച്ച് എല്ലാം ഒളിച്ചുവയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിക്രമികളെ വളർത്താനേ ഉപകരിക്കൂ എന്നു നമ്മുടെ നാടും തിരിച്ചറിയണം. ഒറ്റപ്പെടുത്തിയും പരിഹസിച്ചും അവഗണിക്കുകയല്ല, ചേർത്തുപിടിച്ചും കരുത്തുപകർന്നും അവർ കടന്നുപോകുന്ന ഭയാനകമായ മാനസികാവസ്ഥയിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളാണു മാറേണ്ടതെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ് ഗ്രേസ് തയിമും അവളുടെ പോരാട്ടത്തിൽ ഒപ്പംനിന്ന ഓസ്ട്രേലിയയും.

English Summary: Australian of the Year: Check out sexual abuse survivor Grace Tame's speech that broke the Internet