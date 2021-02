9 വയസ്സുകാരിയോട് പൊലീസിന്റെ ക്രൂരത; വിലങ്ങണിയിച്ച് കുരുമുളക് സ്പ്രേ പ്രയോഗിച്ചു: വിഡിയോ

വംശവെറിയുടെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ മുഖമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ഡാനിയേൽ പ്രൂഡിന്റെ കൊലപാതകം. ഇതിനോട് സമാനമായ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിലെ റോച്ചസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. ഒൻപതു വയസ്സുകാരിയുടെ നേരെയാണ് പൊലീസിന്റെ ക്രൂരത. വിലങ്ങണിയിച്ച് പൊലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് കുരുമുളക് സ്പ്രേ പ്രയോഗിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.



പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തിറക്കിയ രണ്ടു ബോഡി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പൊലീസിന്റെ അതിക്രമം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത്. കുട്ടിയെ വിലങ്ങണിയിച്ച് പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് വിഡിയോ. വാഹനത്തിൽ കയറാന്‍ തയാറാകാതെ കുട്ടി അച്ഛനെ വിളിച്ചു കരയുന്നതും കേൾക്കാം. ഒടുവിൽ ബലപ്രയോഗത്തിനിടെ കുട്ടിയുടെ നേർക്ക് പൊലീസ് കുരുമുളക് സ്പ്രേ പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു.



വിലങ്ങണിയിച്ച അവസ്ഥയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ തല തറയിലേക്ക് കുനിച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. അച്ഛനെ വിളിച്ച് നിലവിളിച്ച പെൺകുട്ടിയോട് ഇത് അവസാന അവസരമാണ് എന്നും വാഹനത്തിലേക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളിലേക്ക് കുരുമുളക് സ്പ്രേ ചെയ്യുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു മുണ്ട്.നിമിഷങ്ങൾക്കകം കുട്ടിയുടെ നേർക്ക് കുരുമുളക് സ്പ്രേ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.



കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോലീസ് എത്തിയത് എന്നും പെൺകുട്ടി അമ്മയെ കൊല്ലാനും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനും തയാറായ നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും റോച്ചസ്റ്റർ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് ചീഫ് ആൻഡ്രെ ആൻഡഴ്സൺ ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച കുട്ടിയെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിന്തുടർന്ന് പിടിയിലാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷവും അമ്മയും മകളും തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിച്ചത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



Rochester Police Handcuff & Pepper Spray 9-Year Old Girl In Emotional Distress (Video) https://t.co/AIuBzPYvkv pic.twitter.com/Bvot2WtRMI — PaperChaserDotCom (@PaperChaserBlog) February 1, 2021

അതേസമയം, പെൺകുട്ടിയുടെ നേർക്കുള്ള നടപടി ഒരുതരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന് റോച്ചസ്റ്റർ പോലീസിന്റെ ഇടക്കാല ചീഫായ സിന്ദ്യ ഹെറിയറ്റ് സള്ളിവൻ വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ സ്വന്തം മകളെ തന്നെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



സംഭവത്തിനു ശേഷം പെൺകുട്ടിയെ റോച്ചസ്റ്റർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിങ്കളാഴ്ച പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Rochester police officers handcuff and pepper-spray a 9-year-old girl after call of 'family trouble'