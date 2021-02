മോദിയുടെ ആ വാക്കുകൾ വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്ത് ബെംഗളൂരു യുവതി; വേറിട്ട വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പ്രിയ

കളിപ്പാട്ട നിർമാണ മേഖലയിലെ ചൈനീസ് ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 30 ന് മൻ കിബാത് പ്രഭാഷണത്തിലാണ്. ഭാരതീയ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വദേശി കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അത്തരമൊരു ആഹ്വാനം നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ പ്രിയ പൈ എന്ന യുവതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്റെ വാക്കുകൾ ഒരു ചാലഞ്ച് ആയി യുവതി ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രിയ ആ സമയത്ത് അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരിയെത്തുടർന്ന് വീട്ടിൽ അടച്ചിടപ്പെട്ട അവസ്ഥ.

സുഹൃത്തിനു കൊടുത്ത ഒരു വാഗ്ദാനം പാലിക്കാനാവുമോ എന്ന ആശങ്കയും. സുഹൃത്തിനു വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു സമ്മാനമാണ്. അച്ഛനമ്മമാരുടെ വിവാഹ വാർഷികത്തിനു സമ്മാനിക്കാൻ പുതുമയുള്ള ഒരു സമ്മാനം. അതു സമയത്തിനു തീർത്തുകൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയ സമ്മാനത്തിന്റെ ജോലികളിലേക്കു കടന്നു. വീട്ടിൽ നിന്നു കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്തു. അമ്മയുടെ പഴയ സാരികളും. സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഫൊട്ടൊഗ്രാഫുകളും വാങ്ങി. പ്രിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതൊരു ഗംഭീര സമ്മാനം തന്നെയായിരുന്നു. സുഹൃത്തിനെ അതിശയിപ്പിച്ചു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും സന്തോഷം. താനുണ്ടാക്കിയ കളിപ്പാട്ടം പ്രിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ സംഭവം വൈറലായി. ഇപ്പോൾ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെയിരിക്കാൻ ആകാതെ, പ്രിയ ജോലിയിലാണ്. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നിരന്തരമായി നിർമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത്രമാത്രമാണു ലഭിക്കുന്ന ഓർഡറുകൾ.

കലയിൽ എന്നും എനിക്ക് താൽപര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂൾകാലത്തു തന്നെ പെയ്ന്റിങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സമ്മാനം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നതൊന്നും പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലയിലുള്ള താത്പര്യം തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാനം. ഹൈ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മറ്റു കുട്ടികൾ പഠനത്തിന്റെ തിരക്കിലായി. പ്രിയ പെയ്ന്റിങ് ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന് പഠനവും തുടങ്ങി. ജനിച്ചുവളർന്ന മംഗളുരുവിലായിരുന്നു അന്നു പ്രിയ. രണ്ടു വർഷത്തോളം അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങളിൽ പഠനം തുടർന്നു. വിഷ്ണു കാമത്ത് ഷെവ്ഗൂർ ആയിരുന്നു അധ്യാപകൻ. അദ്ദേഹം അപൂർവതയുള്ള അധ്യാപകനായിരുന്നു. എന്നെ എന്റെ വഴിക്കു തന്നെ വിടാൻ അദ്ദേഹം മനസ്സു കാണിച്ചു. ആദ്യമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ പോലും പരിഗണിക്കാതെ. അതെനിക്കു ഗുണമായി– പ്രിയ പറയുന്നു.



2018 ൽ കോളജിലെ അവസാന സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്നതിനിടെ പ്രിയയ്ക്ക് ഒരു അപകടത്തിൽ കാലിനു പരുക്കേറ്റു. കുറേ നാൾ വീട്ടിൽ കിടക്കയിൽതന്നെ ചെലവഴിക്കേണ്ടിവന്നു. അക്കാലത്താണ് സ്കൂൾ കാലത്തെ ചിത്രകലയിലുള്ള താൽപര്യം പൊടിതട്ടിയെടുക്കുന്നത്. എങ്കിലും പിന്നീടാണ് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കളിപ്പാട്ട നിർമാണത്തിലേക്കും ഒരു കലാകാരി എന്ന നിലയിലുള്ള ജോലിയിലേക്കും കടക്കുന്നത്. ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുകൊടുക്കുക. ബുക്കിന്റെ കവറുകൾ തയാറാക്കുക. ലോഗോകൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിങ്ങനെ വിവിധതരം ജോലികൾ.



തോഷിബ കമ്പനിയിൽ ഇടയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും കലയിലുള്ള താൽപര്യം പ്രിയ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെ തിരക്കിട്ട ജോലിക്കിടയിലും നഗരജീവിതത്തിന്റെ ബഹളങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രിയ കലയെ ഒരു അഭയസ്ഥാനമായിത്തന്ന കണ്ടു. കോവിഡ് കാലത്ത് ദുൽഖർ സൽമാനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ചിത്രത്തിന് ഒട്ടേറെ അഭിനന്ദനവും ലഭിച്ചു.



ഇപ്പോൾ കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ച് ബെംഗളൂരു നഗരം സാധാരണ ഗതിയിലേക്കു യാത്ര തുടരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രിയ ഡിജിറ്റൽ പെയ്ന്റിങ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർഥ വിജയം സംതൃപ്തിയാണ്. ചെയ്യുന്ന ജോലി അതെന്തുമാകട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ സംതൃപ്തിയോടെ ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുൽ ഒന്നും എനിക്കു വേണ്ട: പ്രിയ പറയുന്നു.

English Summary: Meet Priya Pai, the Bangalore techie giving a leg up to Modi's toy mission