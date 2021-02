പൂർണ മദ്യവിരോധി, പക്ഷേ, കേക്ക് കഴിച്ചാലും ഫിറ്റ്; ഇത് സാറയുടെ ദുർവിധി!

പൂർണമായും മദ്യവിരോധി. എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കേക്ക് മതി മത്തുപിടിപ്പിക്കാൻ. എന്നാൽ ലഹരിയും കടന്ന് കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കത് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് യുഎസ് കണക്ടിക്കട്ടിലെ സാറയുടെ സ്ഥിതി. സാറ ഒരു മദ്യവിരോധിയാണ്. പക്ഷേ, മദ്യത്തിന്റെ വളരെ കുറച്ച് അംശം മതി സാറയെ ഫിറ്റാക്കാൻ. അതിപ്പോൾ കേക്കാകാം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ എന്തുമാകാം. ഓട്ടോ ബ്ര്യുവറി സിൻഡ്രം (എബിഎസ്) എന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ അപൂർവ രോഗത്തെ വിളിക്കുന്നത്. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനുളള ശിക്ഷയെന്ന പോലെ മദ്യം കൈകൊണ്ട് തൊടാത്ത സാറയ്ക്ക് അസുഖം മൂർഛിച്ചതോടെ കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ കൂടി നടത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണിപ്പോൾ.

ആമാശയത്തിലെ ഈസ്റ്റ് അമിതമായി എത്തനോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് രോഗകാരണം. ഇത് രക്തത്തിൽ കലരുകയും രോഗി മദ്യലഹരിയിലെന്ന പോലെയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ വൈകി മാത്രമേ രോഗാവസ്ഥ കണ്ടെത്താനാകൂ എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. സാറയും വൈകിയാണ് രോഗത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അസ്ഥികൾ പൊട്ടുന്ന ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ രോഗം എത്തും. താപനില കുറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയില്‍ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും സാറയ്ക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം അസ്ഥികൾ മരവിച്ച് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്.



2020 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഓട്ടോ ബ്ര്യൂവറി സിൻഡ്രോം എന്ന അപൂർവ രോഗത്തിന് അടിമയാണ് താനെന്ന് മനസ്സിലായതെന്നും സാറ പറയുന്നത്. കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കല്ലാതെ ശാശ്വത പരിഹാരമില്ല. ആന്റിഫംഗൽ മരുന്നുകളാണ് ഈസ്റ്റിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കാനായി ഡോക്ടർമാർ സാറയ്ക്ക് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ മരുന്നുകൾ ഫലം ചെയ്താൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

