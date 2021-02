ചരിത്രത്തിന്റെ മടിയിൽ അമർന്നിരുന്ന റോസ പാർക്സ്

റോസ ഇരുന്നു, അതുകൊണ്ട് റൂബിക്ക് നടക്കാനായി; കമലയ്ക്ക് ഓടിക്കയറാനും (Rosa sat, so Ruby could walk, so Kamala could run) - യുഎസിലെ പൗളിൻ സെന്റർ ഓഫ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസിന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറായ സിസ്റ്റർ റോസ് പാസെറ്റ്, കമല ഹാരിസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനു പിന്നാലെ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച വാക്കുകളാണിത്. യുഎസിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു മൂന്നു കാലഘട്ടങ്ങളിലായി തുടക്കമിട്ട മൂന്നു വനിതകളെ പരാമർശിച്ച വാചകം ലോകം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണു പിന്നീട് കണ്ടത്. ഇതിലെ ആദ്യ പേരുകാരിയെ ലോകം ഒരിക്കൽകൂടി ഓർക്കുകയാണ് ഇന്ന്, (ഫെബ്രുവരി 4) അവരുടെ ജന്മ വാർഷിക ദിനത്തിൽ.

യുഎസിൽ വർണവിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നിയമ നിർമാണത്തിനു വഴിവച്ച, സാക്ഷാൽ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയറിന് നൊബേൽ സമ്മാനം വരെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത പോരാട്ടത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചയാളാണ് റോസാ ലീ പാർക്സ്. പാർക്സിന് 42 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ 1955 ഡിസംബർ ഒന്നിന് അലബാമയിലെ മോണ്ട്ഗോമറിയിലാണ് സംഭവം. അക്കാലത്ത് യുഎസിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വെള്ളക്കാർക്കും കറുത്തവർക്കും ബസുകളിൽ പ്രത്യേകം സീറ്റുകൾ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളക്കാരുടെ സീറ്റ് നിറഞ്ഞാൽ, ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കറുത്തവരുടെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും വേണം. അന്നു സിറ്റി ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന പാർക്സിനോട് ഒരു വെള്ളക്കാരനുവേണ്ടി സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ഡ്രൈവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, അവർ വിസമ്മതിച്ചു. തുടർന്നു ഡ്രൈവർ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് എത്തിയ പൊലീസ് പാർക്സിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേസ് കോടതിയിലെത്തി. പാർക്സ് തെറ്റുകാരിയെന്നു വിധിച്ച കോടതി അവർക്കു 14 ഡോളർ പിഴയും വിധിച്ചു.

ഈ സംഭവം കറുത്ത വർഗക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനാണു വഴിവച്ചത്. ബസുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും തുല്യാവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ട് അവർ ആരംഭിച്ച ബസ് ബഹിഷ്കരണം ഒരു വർഷത്തിലേറെക്കാലം നീണ്ടു. അലബാമ കടന്ന് യുഎസ് മുഴുവനും വ്യാപിച്ച ആ വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ ആയിരുന്നു. 9 വർഷത്തിനു ശേഷം വർണവിവേചനം യുഎസിൽ നിയമം മൂലം നിരോധിക്കുന്നതു വരെ ആ പോരാട്ടം നീണ്ടു. യുഎസിലെ പൗരാവകാശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ നായികയെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതാവെന്നും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് പിൽക്കാലത്ത് റോസയെ ആദരിച്ചു. പൗരന്മാർക്കു നൽകുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതിയും നേടിയ അവർ 2005ലാണ് അന്തരിച്ചത്.

ഒരു കാലത്ത് കറുത്തവർഗക്കാരെ മനുഷ്യരായിപ്പോലും പരിഗണിക്കാതിരുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ പിൻതലമുറയെ ഒരു ഇന്തോ–ജമൈക്കൻ വനിത നയിക്കുംവിധം പുരോഗതിയിലെത്തിച്ചത് അലബാമയിലെ സിറ്റി ബസിൽ റോസ പാർക്സിന്റെ ആ അമർന്നിരുത്തമായിരുന്നു. ആ ഇരുത്തത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ മാറ്റമാണ് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം റൂബി ബ്രിജസ് എന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ വെള്ളക്കാർക്കു മാത്രം പ്രവേശനമനുവദിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നടത്തിയത്. റൂബി സ്കൂളിലേക്കു നടക്കുന്ന വിഖ്യാത ചിത്രത്തിന്റെ നിഴൽ രൂപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കമല ഹാരിസ് നടന്നുപോകുന്ന, ബ്രിയ ഗോലർ എന്ന ഡിസൈനറുടെ കലാസൃഷ്ടിക്കൊപ്പമാണു ലോകം സിസ്റ്റർ പാസെറ്റിന്റെ വാചകം ഏറ്റെടുത്തത്; സ്ത്രീകളിലൂടെ മാറിമറിഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ വിവരിച്ച വാചകം!

