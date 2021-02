‘ഭീഷണി കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ ഭയക്കില്ല; നിശ്ശബ്ദയാക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കേണ്ട’, കർഷകരെ പിന്തുണച്ച് മീന

ഭീഷണി കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ പേടിക്കില്ല. എന്നെ നിശ്ശബ്ദയാക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കേണ്ട– പറയുന്നത് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിന്റെ അനന്തരവളും അഭിഭാഷകയുമായ മീന ഹാരിസ്. ഇന്ത്യയിലെ കർഷ സമരത്തെ പിന്തുണച്ചിന്റെ പേരിൽ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മീനയുടെ ധീരമായ മറുപടി.



ഇന്ത്യയിൽ കർഷകർക്കു നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് എനിക്കു കിട്ടിയ പ്രതികരണങ്ങൾ നോക്കൂ– മീന പറയുന്നു. ട്വിറ്ററിൽ തന്റെ ആദ്യ മെസേജിനു താഴെ എത്തിയ കമന്റുകളും മീന എല്ലാവർക്കുമായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷമാണ് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് അവർ കുറിച്ചത്. 36 വയസ്സുള്ള മീന അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരി കൂടിയാണ്. കർഷക സമരം രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയും വിദേശ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം റിപ്പോർട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് മീന ഹാരിസ് കർഷകർക്ക് പിന്തുണയുമായി പോസ്റ്റിട്ടത്. പോപ് താരം റിയാനയും കൗമാര കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ തൺബർഗും പോസ്റ്റ് ഇടുകയും വൻ വിവാദത്തിലേക്കു കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.



സമരം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധിച്ചതിനെതിരെയുള്ള സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ടും മീന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. ‘സമരം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധിച്ചത് തെറ്റായ നടപടിയാണ്. അതിനെതിരെ നാമെല്ലാം തീർച്ചയായും പ്രതിഷേധിക്കണം. കർഷക സമരത്തെ സൈനിക ശക്തി കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തുന്നതിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം ഉയരണം: മീന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ‘വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ട്’ എന്ന പ്രചാരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും അശ്ലീല കമന്റിട്ടാലും അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയുന്നതിൽ നിന്ന് താൻ പിൻമാറില്ലെന്ന് മീന ഹാരിസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുക്കുന്നത്. മൗനം പാലിക്കാൻ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും തെറ്റ് എന്നു ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഇനിയും ശബ്ദമുയർത്തുകതന്നെ ചെയ്യും എന്നും മീന പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.



യുഎസിൽ കമല ഹാരിസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയായതോടെയാണ് മീനയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലുടനീളം കമലയ്ക്കു പിന്തുണയുമായി സന്ദേശങ്ങളുമായി മീന സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു.

