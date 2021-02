സ്ഥിരോത്സാഹമാണു താക്കോൽ; ജീവിതത്തിൽ എന്തും നേടാം; കോവിഡ് കാലം നൽകിയ പാഠമെന്ന് കജോൾ

നിസ്സാരമായതോ ഗൗരവേറിയതോ ആകട്ടെ, ജീവിതത്തിൽ എന്തു നേടണമെങ്കിലും വേണ്ടത് സ്ഥിരോത്സാഹമാണ്– ജീവിത വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ മന്ത്രം നടി കജോളിന്റേതാണ്. കോവിഡ് കാലത്തുട നീളം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നുറുങ്ങു ചിന്തകളുമായി സജീവമായിരുന്ന കജോൾ ഇത്തവണ പുതിയ ഒരു ആശയവുമായാണു രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നടി പറയുന്നത്. മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ, ഹൃദയം തൊടുത്ത ശൈലിയിൽ.



ആകർഷണീയമായ ഒരു സെൽഫിക്കൊപ്പമാണ് കജോൾ ഇത്തവണ തന്റെ ചിന്തകൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കജോൾ എഴുതുന്നു: കോവിഡ് ചിന്തകൾ. സ്ഥിരോത്സാഹമാണു താക്കോൽ. ക്രോഷെയുടെ രണ്ടു ഇഴകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ജീവിതത്തിലെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമപ്പെടുത്തലാകാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു അധ്യായമായിരിക്കും. ദിവസത്തിനവസാനം സ്വെറ്ററിൽ മനോഹരമായ ഒരു ബന്ധം ആസ്വദിച്ച് പുസ്തകവും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.



കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഈയിടെ നടന്ന ഫോട്ടോഷൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം നടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നേരേ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളിലേക്കു നോക്കൂ. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്– എന്നൊരു വാചകവും അന്ന് ചിത്രത്തിനൊപ്പം കജോൾ ചേർത്തിരുന്നു.



ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പരമ്പരകളിൽ നടി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരുന്നു. മൂന്നു തലമുറകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരമ്പരയിലാണ് അവർ അഭിനയിച്ചത്. അമ്മമാരെ യഥാർഥ മനുഷ്യരാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പരമ്പര കൂടിയായിരുന്നു അത്.

English Summary: Kajol’s Covid thoughts are a lesson about life and relationships. Read post