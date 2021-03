45കാരനിൽ നിന്നും 15കാരിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അനുഭവം; ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെട്ടത് 950 പേർ; ഇത് രേഖയുടെ ജീവിതം

‘അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ നായികമാർ അവർ തന്നെയാണ്. അവരുടെ കഥകൾ എഴുതാന്‍ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കണം.’ ആർപിഎഫിലെ പൊലീസ് ഓഫിസറായ രേഖാ മിശ്രയുടെ വാക്കുകളാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ചൂഷണങ്ങൾ നേരിട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ച 950 കുട്ടികളെയാണ് മുംബൈയിൽ ഓഫിസറായ രേഖ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ബാല്യകാലത്തെകുറിച്ചും ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിക്കുകയാണ് രേഖ മിശ്ര. ആർമിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന പിതാവിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പൊലീസ് സേനയിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് രേഖ പറയുന്നു.

‘എന്റെ സഹോദരിമാരും ഞാനും ആ സേവനത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ്. ഞാൻ പ്രവേശന പരീക്ഷ പാസായ ദിവസം അച്ഛൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശംസയ്ക്കു വേണ്ടി ജോലിചെയ്യാതെ ആത്മ സമർപ്പണത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ശീലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.’– രേഖ മിശ്ര പറഞ്ഞു.



മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസിലാണ് രേഖ പൊലീസ് ഓഫിസറായി ചുമതലയേറ്റത്. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ഓഫിസറാണ്. കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും നേരെ ദിനംപ്രതി വർധിച്ചു വരുന്ന ചുഷണങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ രേഖ മിശ്രയ്ക്ക് സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കാണാതാകുകയും, തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയും ചൂഷണത്തിനിരയാകുകയും ചെയ്ത 100 കണക്കിന് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടിളെയുമാണ് വിവിധ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായി മികച്ച സേവനം കാഴ്ച വച്ച രേഖയെ തേടി 2017ലെ നാരി ശക്തി പുരസ്കാരവും എത്തി.



45 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ 15കാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അനുഭവം രേഖ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ‘ഒരു പെൺകുട്ടി ട്രെയിൻ കയറാൻ പോകുന്നതായി കണ്ടു. ഞാൻ അവളുടെ കൈപിടിച്ചു വലിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സംഘം പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. രക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി എന്ന് അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു. തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിച്ച ആൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം വിവാഹം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ’– രേഖ മിശ്ര പറഞ്ഞു.



വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോന്നശേഷം മുംബൈയിലെത്തിയ 16കാരിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അനുഭവവും പൊലീസ് ഓഫിസർ പങ്കുവച്ചു. ‘ഞങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ അവൾ ശ്രമിച്ചു. വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും ഭയന്നാണ് അവൾ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത്. അവളെന്തിനാണ് വീട് വിട്ടതെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവളെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളെ ബന്ധപ്പെട്ടു. ഗർഭിണിയായതിനാലാണ് ആ പെൺകുട്ടി വീട് വിട്ടത്. എന്നാൽ ‍ഇക്കാര്യം വീട്ടുകാർക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങള്‍ അവരെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് കുട്ടിയെ അവർക്കൊപ്പം വിട്ടയച്ചു. ’– അവർ വ്യക്തമാക്കി. 2015 മുതൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിച്ച 950 കുട്ടികളെ രേഖ മിശ്ര രക്ഷപ്പെടുത്തി.



രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും രേഖയെ തേടിയെത്തി. എസ്എസ്‌സി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രേഖയെ കുറിച്ച് ഒരു അധ്യായവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പൊലീസ് ഓഫിസറായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പരിഹാസങ്ങളും വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നതായി രേഖ പറയുന്നു. ജോലിക്കു വരുമ്പോൾ ആരാണ് പാചകം ചെയ്യുക എന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ തന്നോട് ചോദിച്ചതായും രേഖ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ ഓഫിസർമാർ ഫീൽഡ് വർക്കിന് ചേർന്നവരല്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളും പലപ്പോഴും കേട്ടിരുന്നതായി രേഖ വ്യക്തമാക്കി. രക്ഷിച്ച കുട്ടികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും നന്മയ്ക്കായി രേഖ പ്രവർത്തിച്ചു. 35–ാം വയസ്സില്‍ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ‘കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന കാര്യം. ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവരുടെതായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ പെൺകുട്ടിയുടെയും അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ നായികയാകണം.’– രേഖ പറയുന്നു.

English Summary: Meet The Policewoman Who Has Saved Over 950 Runaway And Trafficked Kids