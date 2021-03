സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ എന്റെ നിറം തിളങ്ങും; അതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും ക്ഷമാപണം നടത്തിയിട്ടില്ല: മാസബ ഗുപ്ത

നിറത്തിന്റെ പേരില്‍ അപമാനം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വികാരങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ തീര്‍ച്ചയായും കേള്‍ക്കേണ്ടതാണ് പ്രശസ്ത ഫാഷന്‍ ഡിസൈനര്‍ മസബ ഗുപ്തയുടെ വാക്കുകള്‍. ആരെയും പേടിക്കാതെ തനിക്കു തോന്നുന്ന സത്യങ്ങളും അനുഭവ പാഠങ്ങളും തുറന്നുപറയാന്‍ മടികാട്ടാത്ത ഡിസൈനര്‍ ഇത്തവണ പലരെയും ദുഖത്തിലാഴ്ത്തിയ വസ്തുതയെക്കുറിച്ചാണു ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിങ്ങള്‍ എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിറം എന്തുമായിക്കോട്ടെ. ഏഴാം ക്ലാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടായ ഒരു മുറിവ് ഇപ്പോള്‍ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. അതൊക്കെ അങ്ങനെതന്നെയായിക്കോട്ടെ. അത്ഭുതങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മുഖമുയര്‍ത്തി, തലയുയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചു തന്നെ നടക്കുക. മുഖം കുനിക്കാതിരിക്കുക. താഴേക്കു നോക്കാതിരിക്കുക- ഇതാണ് മസബയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റിലുള്ള വാചകങ്ങള്‍.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ സജീവമായ മസബ ആവര്‍ത്തിച്ചുപറയുന്ന ഒരു ജീവിതസത്യമുണ്ട്. മറ്റാരെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. സ്വന്തം വഴികള്‍ സ്വയം കണ്ടെത്തുക. ഒരു മാഗസിന്‍ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനുവേണ്ടി തന്നെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ മേക് അപ് താരം എല്‍ട്ടന്‍ ജെ. ഫെര്‍ണാണ്ടസിനെ അഭിനന്ദിക്കാനും മസബ മറന്നിട്ടില്ല. താന്‍ ആരാണോ എങ്ങനെയാണോ കാണപ്പെടുന്നത് അതേരീതിയില്‍ തന്നെയാണ് തന്റെ മേക് അപ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ കുറിച്ചു.

എന്റെ നിറത്തെക്കുറിച്ചോര്‍ത്ത് ഞാനൊരിക്കലും ക്ഷമാപണം നടത്തിയിട്ടില്ല. നിറം ഒരിക്കലും എന്നെ കോപാകുലയാക്കിയിട്ടില്ല. പൊതുവെ മേക് അപ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകളെ എനിക്കു പേടിയാണ്. അവര്‍ നമ്മള്‍ എന്താണോ അതല്ലാതാക്കി തീര്‍ക്കും. വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തു നമ്മളെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലാക്കും. എന്നാല്‍ എന്റെ തവിട്ടുനിറത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിമാനം മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്റെ നിറം സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ വെട്ടിത്തിളങ്ങുമ്പോള്‍ എനിക്കു സന്തോഷമാണു തോന്നുന്നത്. നിങ്ങള്‍ക്കും അത് അങ്ങനെതന്നെയാണന്നു ഞാന്‍ വിചാരിക്കുന്നു.

ഞാന്‍ ആരാണെന്നും ആരാകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ എനിക്ക് അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല. എന്റെ മുത്തഛന്‍ ബെനാറസില്‍ നിന്നുള്ളയാളാണ്. എന്റെ അമ്മ പഴയ ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നുള്ളയാളും. എന്റെ മുതുമുത്തശ്ശിയുടെ നാട് ലഹോര്‍. എന്റെ പിതാവാകട്ടെ കരീബിയന്‍ ദ്വീപുകളില്‍നിന്നുള്ളയാളും. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ ലോകത്തെ കാണുന്നത് എന്റെ കണ്ണുകള്‍ കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരാളാകാന്‍ കഴിയും ? പ്രശസ്ത നടി നീന ഗുപ്തയുടെ മകളായ മസബ ചോദിക്കുന്നു.

‘ എന്റെ ലോകം എന്റെ രക്തം’ എന്ന പേരില്‍ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെയിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്കാലത്തെ ചിത്രവും മസബ പോസ്റ്റ് ചെയിട്ടുണ്ട്. ലോകപ്രശസ്ത ക്രിക്കറ്റ് താരം വിവിയന്‍ റിച്ചാര്‍ഡ്സിനു സമീപം നീന ഗുപ്തയുടെ മടിയില്‍ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രമാണു മസബ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

