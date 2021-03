ഗർഭിണിയായില്ല; പരിശോധനയിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാരണം കേട്ട് അമ്പരന്ന് യുവതി!

താൻ ഗർഭിണിയാകാത്തതിന്റെ കാരണം കേട്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് 25 വയസ്സുള്ള യുവതി. ചൈനയിലാണ് സംഭവം. ഗർഭിണിയാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ യുവതി ജനിച്ചത് പുരുഷാനായാണെന്ന് തെളിയുകയായിരുന്നു. ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് താൻ ജനിച്ചത് ജനിതകപരമായി പുരുഷനായിട്ടാണെന്ന നഗ്നസത്യം യുവതി അറിഞ്ഞത്

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സ്ത്രീ ലൈംഗികാവയവമാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരുടെതായ ‘Y’ ക്രോമസോമാണ് യുവതിക്കുള്ളതെന്ന് ഡോക്ടമാർ പറഞ്ഞു. വളരെ അപൂർവമായാണ് ഇത്തരം അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഈ പരിശോധനാഫലം കണ്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് യുവതി. ഇതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ ജീവിതത്തിലും പൂർണമായും സ്ത്രീയായാണ ജീവിച്ചത്. ഭാവിയില്‍ തന്റെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ മാറുമെന്ന യാഥാർഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ യുവതിക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.



എക്സ്–റേയിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായത്. ആ സമയത്ത് തനിക്ക് ഒരിക്കലും ആർത്തവമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞതായും ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു. കൗമാരത്തിനു ശേഷം യുവതിക്ക് പിന്നീട് വളർച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ആർത്തവമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും തെളിഞ്ഞു.



‘ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ എന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിരുന്നു. മറ്റുള്ള കുട്ടികളെക്കാൾ എന്റെ വളർച്ച കുറവാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കകം എനിക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി. എന്നാൽ വളർന്ന ശേഷം ഇക്കാര്യം മറ്റുള്ളവരോടു പറയാൻ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു. നാണക്കേടോർത്ത് ഇക്കാര്യം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മറച്ചു വച്ചു. പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല’– യുവതി ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു.



46 'XY' ആണ് യുവതിയുടെ ക്രോമസോം അനുപാത മെന്നും സാധാരണയായി പുരുഷന്മാരിലാണ് ഈ ഘടന കണ്ടുരുവന്നതെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, പൂർണമായി പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ എന്ന വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ, ശരീരത്തിനു പുറത്തു കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെയാണെന്ന് വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി.

