വിമാന യാത്രയ്ക്കിടെ പ്രസവ വേദന; 1000അടി ഉയരത്തിൽ യുവതിക്ക് സുഖപ്രസവം

ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ജയ്പൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വിമാനത്തിൽ യുവതി പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽവച്ചാണ് പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. കെംപഗൗഡ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പുലർച്ചെ പുറപ്പെട്ട വിമാനം ആയിരക്കണക്കിന് അടി മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ പൂർണഗർഭിണിയായ യുവതിക്ക് പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു.



വിമാനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻതന്നെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അനൗൺസ്മെൻറ് നടത്തി. ഇതോടെ സുബ്ഹാന നസീർ എന്ന ഡോക്ടർ യുവതിയുടെ സഹായത്തിനായി എത്തുകയായിരുന്നു. വിമാനത്തിന്റെ ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം നിമിഷങ്ങൾക്കകം യുവതി പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. കുഞ്ഞ് ജനിച്ച വിവരവും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനൗൺസ്മെന്റിലൂടെ മറ്റു യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചു.



എട്ടുമണിയോടെ ജയ്പൂരിൽ പറന്നിറങ്ങിയ വിമാനത്തിൽ നിന്നും യുവതിയേയും കുഞ്ഞിനേയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആംബുലൻസ് അടക്കമുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ യുവതിയെ സഹായിക്കാനെത്തിയ ഡോക്ടർ സുബ്ഹാന നസീറിന് എയർലൈൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേക അനുമോദനവും ഏർപ്പെടുത്തി. അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കുന്നതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നു.

English Summary: Baby girl born on board flight from Bengaluru to Jaipur