ജനാധിപത്യ പൂർണതയ്ക്ക് ഭരണതലപ്പത്ത് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ വരണം: കമല ഹാരിസ്

നിര്‍ണായക തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയില്‍ സ്ത്രീകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജനാധിപത്യത്തിനു പരിമിതികളുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസ്. സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണം സംഭവിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ജനാധിപത്യം പൂര്‍ണമായി എന്നവകാശപ്പെടാനും കഴിയില്ലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയില്‍ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തില്‍ കമല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചല്ല, അതിന്റെ പോരായ്മകളെക്കുറിച്ചാണ് അമേരിക്കന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയില്‍ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ കറുത്ത വര്‍ഗക്കാരിയും ദക്ഷിണേഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള ആദ്യ വ്യക്തിയുമായ കമല സംസാരിച്ചത്. ഐക്യ രാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കമ്മിഷന്‍ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വിമന്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ നടത്തിയ 65-ാം സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അതു പൂര്‍ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചും കമല ആശങ്കപ്പെട്ടത്.

ജനാധിപത്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷങ്ങളായി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണു നാം കാണുന്നത്. ജനാധിപത്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഭീഷണി നേരിട്ടത് ഇക്കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണെന്നും നിസ്സംശയം പറയാന്‍ കഴിയും- കമല വ്യക്തമാക്കി.



ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുമായി അമേരിക്ക ബന്ധം ദൃഢമാക്കുമെന്നും കമല പറഞ്ഞു. മനുഷ്യവകാശ സംഘടനയില്‍ രാജ്യം വീണ്ടും സജീവമാകുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ രംഗം ഇരുണ്ട യുഗത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോള്‍ കടന്നുപോകുന്നത്. കോവിഡിനെത്തുടര്‍ന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. സ്ത്രീകള്‍ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടാല്‍ മാത്രമേ ജനാധിപത്യത്തിനു നിലനില്‍പുള്ളൂ. സ്ത്രീകള്‍ സജീവമായി പങ്കെടുത്താല്‍ ആരോഗ്യകരമായ ജനാധിപത്യം സംജാതമാകും- കമല പറഞ്ഞു.

ഈ മാസം 16 മുതല്‍ 26 വരെ നടക്കുന്ന സമ്മേളത്തില്‍ ലോകമെങ്ങും നിന്നുള്ള അംഗരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായും ഓഫ് ലൈനായും സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്ത്രീകള്‍ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും സമ്പത്തികമായും ദുര്‍ബലരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കമല വ്യക്തമാക്കി. മലേറിയ, ക്ഷയം, എയ്ഡ്സ്, പോഷകാഹാരക്കുറവ് എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതില്‍ നാം കാലങ്ങളായി എന്തു പുരോഗതിയാണോ നേടിയത് അവയെല്ലാം കോവിഡ് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘനടയിലും അമേരിക്ക പ്രവര്‍ത്തനം സജീവാക്കുമെന്നും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ കാലത്ത് മനുഷ്യാവകാശ, ആരോഗ്യ സംഘടനകളില്‍ നിന്നെല്ലാം അമേരിക്ക പിന്‍മാറുകയോ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ജീവമാക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു. ജോ ബൈഡനും കമലയും അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം രാജ്യം പഴയ നയങ്ങളിലേക്കു തിരിച്ചുപോകുക കൂടിയാണ്.

അമേരിക്കയുടെ മുന്‍ പ്രഥമ വനിത ലേഡി എലിനോര്‍ റൂസ്‍വെല്‍റ്റിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അര്‍ശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ കമല ഒരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാക്കി: സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വമില്ലാതെ ജനാധിപത്യവുമില്ല. ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുംതോറും അമേരിക്കയില്‍ വോട്ടു ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. മത്സരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും സെനറ്റിലും മറ്റും എത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ശുഭ സൂചനയാണെന്നും കമല പറഞ്ഞു.

