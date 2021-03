ചരിത്രം കുറിച്ച് ലെയ്ന ബ്ലൂം; സ്പോർട്സ് മാസികയുടെ മോഡലാകുന്ന ആദ്യ കറുത്തവംശജയായ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ

പ്രശസ്ത സ്പോര്‍ട്സ് മാസികയുടെ മോഡലാകാന്‍ അവസരം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ കറുത്ത വംശജയായ ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡറായി ചരിത്രം കുറിച്ച് ലെയ്ന ബ്ലൂം. സ്പോര്‍ട്സ് ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് 2021 ന്റെ സ്വിം സ്യൂട്ട് ഇഷ്യൂവിലാണ് ബ്ലൂം മോഡലായിരിക്കുന്നത്. ഫിലിപ്പീന്‍ സ്വദേശിനിയാണ് ബ്ലൂം. വളര്‍ന്നത് അമേരിക്കയില്‍ ഇലിനോയ്സ്, ചിക്കാഗോ എന്നിവിടങ്ങളിലും.

മോഡലാകുന്നതിലൂടെ വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ശരീര ശാസ്ത്രവും മനോഹരമാണെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതായി ബ്ലൂം പറയുന്നു. അവസരങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവര്‍ക്കുമായി തന്റെ നേട്ടം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതായി ബ്ലൂം പറയുന്നു. ലോകത്തിനു നഷ്ടമായതെന്തോ അതാണ് ഞാന്‍ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം അതിന്റെ എല്ലാം ഭംഗിയോടും അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഞാന്‍ ഫിലിപ്പീന്‍സിലെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കറുത്ത വംശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കുടിയേറ്റക്കാരെയും. അവര്‍ക്കുവേണ്ടി ഞാന്‍ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രതീകമാകുന്നു- ബ്ലൂം വ്യക്തമാക്കി.



ആഴകളവുകള്‍ എന്തുമായിക്കോട്ടെ. ലൈംഗികത എന്തുമായിക്കോട്ടെ. ശരീരത്തിന്റെ നിറം എന്തുമാകട്ടെ. നിങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കാനാകും. നിങ്ങള്‍ക്കും അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളെയും അഭിനന്ദനം തേടിവരും.ബ്ലൂം അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ കൃത്യതയും എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള സ്വിം സ്വൂട്ട് ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിത്രവും ബ്ലൂം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂം എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ പൂര്‍ണനിറവ്. എന്റെ ഏതു വന്യമായ നിമിഷങ്ങളേക്കാളും ഗംഭീരമാണ് ഈ നിമിഷം- ചിത്രത്തിന്റെ അടിക്കുറിപ്പില്‍ അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. മാസികയുടെ എഡിറ്റര്‍ എം.ജെ. ഡേയും ബ്ലൂമിനെ കവറാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ചു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് മാസികയും ഈ അവസരത്തിലൂടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതൊരു വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.



സ്വന്തം വഴി വെട്ടിത്തെളിക്കാനും അംഗീകാരം നേടാനും കറുത്ത വംശക്കാരിയായ ഒരു ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ ജീവിതം മുഴുവന്‍ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെയും സമര്‍പ്പണത്തിന്റെയും വിജയ നിമിഷമാണിത്. ഇതിനു കയ്യടിക്കുക. സ്വന്തം ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കുമായി ഞങ്ങള്‍ ഈ ലക്കം സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ആരുമായിക്കോട്ടെ. നിങ്ങള്‍ ഓരോരുത്തരും ഭംഗിയുള്ളവരാണെന്നു തിരിച്ചറിയൂ- അദ്ദേഹം എഴുതി.

