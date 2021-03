പ്രിയങ്കയ്ക്ക് എന്ത് യോഗ്യത എന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ; കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന മറുപടിയുമായി താരം

ഓസ്കറിന്റെ അന്തിമ പട്ടിക വരുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ ഇത്തവണ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാന നിമിഷങ്ങളാണ്. ഓസ്കര്‍ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും ഭര്‍ത്താവ് നിക് ജോനാസും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് രാജ്യവും ലോകവേദിയില്‍ ആദരിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ലോകം കാത്തിരുന്ന ഇത്തരമൊരു പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ പ്രിയങ്കയുടെ യോഗ്യത ഇപ്പോള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലന്‍ഡിലും അറിയപ്പെടുന്ന എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ പീറ്റര്‍ ഫോര്‍ഡാണ്

പ്രിയങ്കയുടെ യോഗ്യത ചോദ്യം ചെയ്തു രംഗത്തെത്തിയത്. നടി അഭിനിയിച്ച ദ് വൈറ്റ് ടൈഗര്‍ എന്ന സിനിമ ഇത്തവണത്തെ ഓസ്കര്‍ പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ചു എന്ന വസ്തുത പോലും മറന്നായിരുന്നു വിമര്‍ശനം. മികച്ച അവലംബിത തിരക്കഥ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് പ്രിയങ്ക തന്നെ നിര്‍മിച്ച വൈറ്റ് ടൈഗര്‍ ഇടംപിടിച്ചത്. എന്നാല്‍ കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന മറുപടിയുമായി പ്രിയങ്ക ഒട്ടും സമയം കളയാതെ രംഗത്തെത്തി.



പ്രിയങ്കയോടും നിക് ജോനാസിനോടും എനിക്ക് ഒരു ബഹുമാനക്കുറവുമില്ല. എന്നാല്‍ ഓസ്കര്‍ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ യോഗ്യതയില്‍ എനിക്കു സംശയുമുമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പീറ്റര്‍ ഫോര്‍ഡിന്റെ പ്രതികരണം. ദമ്പതികളുടെ ചിത്രവും പ്രതികരണത്തിനൊപ്പം ഫോര്‍ഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആരാധകരുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ എന്നും ഫോര്‍ഡിന്റെ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



ഇതിനു പ്രിയങ്ക ഉടന്‍ തന്നെ മറുപടിയും പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ അഭിനയിച്ച 60-ല്‍ കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക ഞാന്‍ താങ്കളുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ദയവായി താങ്കള്‍ വായിച്ചാലും എന്നായിരുന്നു വിനയം വിടാതെയും എന്നാല്‍ തല താഴ്ത്താതെയുമുള്ള പ്രിയങ്കയുടെ മറുപടി.



ആരാധകര്‍ സ്നേഹത്തോടെ രാജ്ഞി എന്നു വിളിക്കുന്ന പ്രിയങ്കയുടെ മറുപടി അവര്‍ക്കും ആവേശമായിരിക്കുകയാണ്. പീറ്റര്‍ ഫോര്‍ഡിനെപ്പോലുള്ളവരുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്കു ചെവി കൊടുക്കരുതെന്ന് അവര്‍ നടിയെ സ്നേഹത്തോടെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



മുന്‍ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആയ പ്രിയങ്ക ബോളിവുഡ് സിനിമയിലാണു കരിയറിനു തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഹിറ്റ് സിനിമകള്‍ക്കു പുറമെ അംഗീകാരം നേടിയ സിനിമകളിലും ഇടം കണ്ടെത്തിയ അവര്‍ ദേശീയ പുരസ്കാരവും നേടി. അതിനുശേഷം ലോകവേദിയിലും പ്രിയങ്ക അംഗികാരങ്ങളുടെ വഴിയിലൂടെയാണു സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളില്‍ വേഷമിട്ടതിനു പിന്നാലെ പരമ്പരകളിലും പ്രിയങ്ക അഭിനിയിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘനടയുടെ ഗുഡ്‍വില്‍ അംബാസഡറായും നടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു



