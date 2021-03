കൃഷിയിടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ; മനുഷ്യക്കടത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

പെറുവിലെ തെക്കന്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ ജീവിക്കുന്ന ജൂഡിത്ത് മച്ചേക്ക എന്ന യുവതിയെ അവസാനം കാണുന്നത് ജോലി കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കു പോകുന്ന വഴിയിലാണ്.എന്‍വയണ്‍മെന്റല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥിനി കൂടിയായ ജൂഡിത്ത് ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കടയില്‍ പാര്‍ട് ടൈം ജോലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജോലി കഴിഞ്ഞു വരാന്‍ വൈകുകയാണെങ്കില്‍ അക്കാര്യം വീട്ടില്‍ അറിയിക്കുന്ന പതിവുമുണ്ടായിരുന്നു. നവംബര്‍ 28 ന് രാത്രി 11 നാണ് ജൂഡിത്ത് അവസാനമായി വീട്ടിലേക്ക് സന്ദേശം അയച്ചത്. എന്നാല്‍ പിറ്റേന്നായിട്ടും കാണാതായതോടെ കുടുംബം പൊലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടു. പൊലീസ് അധികൃതര്‍ പരാതി ഗൗരവമായി എടുത്തില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ജൂഡിത്ത് കാമുകന്‍മാരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും

കൂടെ പോയിക്കാണുമെന്നും വീട്ടുകാരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ ജൂഡിത്ത് തിരിച്ചുവന്നില്ല. അതോടെ കുടുംബം പ്രതിഷേധ പോസ്റ്ററുകളുമായി സ്റ്റേഷന്‍ ഉപരോധിച്ചു. എവിടെജൂഡ്ത്ത് എന്ന ചോദ്യമാണ് അവര്‍ ഉന്നയിച്ചത്. അതോടെ അന്വേഷണം സജീവമായി.

ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം കൈകള്‍ പിറകില്‍ കെട്ടിയ നിലയില്‍ ജൂഡിത്തിന്റെ മൃതദേഹം ഒരു കൃഷിയിടത്തില്‍ നിന്നു കിട്ടി. 80 മീറ്റര്‍ മാറി ഒരു 14 വയസ്സുകാരിയുടെ മൃതദേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു മൃതദേഹങ്ങളും കിടന്നിരുന്നത് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പിതാവിന്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നതു ദുരൂഹത വര്‍ധിപ്പിച്ചു. അതിനിടെയാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ നേരിട്ട സാന്തിയാഗോ പാക്കോ എന്ന പൊലീസ് ഓഫിസറെ ഒരു ജഡ്ജി മോചിപ്പിച്ചെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നത്. രണ്ടു കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്കും പിന്നില്‍ താനാണന്നു പാകോ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുക കൂടി ചെയ്തതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമായി.



മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ അംഗമാണ് പാകോ. അയാള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെട്ട പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് മനുഷ്യക്കടത്ത് പരാതികളും അന്വേഷിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായതോടെ പൊലീസ് വകുപ്പിനെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണവും തുടങ്ങി. പാക്കോയ്ക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്ത ഒരു സഹപ്രവര്‍ത്തകന്‍ അറസ്റ്റിലായി. 30 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മറ്റു സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റുകയും ചെയ്തു.



ജൂഡിത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല. അവരുടെ തിരോധാനവും കൊലപാതകവും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവവുമല്ല. ഓരോ വര്‍ഷവും ഒട്ടേറെപ്പേരാണ് പെറുവില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല സംഭവങ്ങളിലും കാര്യമായ അന്വേഷണം പോലും ഉണ്ടാകാറുമില്ല. ലോകമെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പെറുവിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കാര്യമായ നടപടികളൊന്നും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.



2020 വര്‍ഷത്തില്‍ മാത്രം 138 സ്ത്രീകളാണ് പെറുവില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. എന്നാല്‍ 5521 സ്ത്രീകള്‍ കാണാതായതാണ് യഥാര്‍ഥ കണക്കുകള്‍. ഇതില്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ടു പേര്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുമാണ്. എന്നാല്‍ 11,828 സ്ത്രീകള്‍ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകള്‍ പറയുന്നത്. 18 ല്‍ താഴെയുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളാണ് ഇവരില്‍ അധികം പേരുമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ദിവസേന 5 സ്ത്രീകള്‍ വച്ച് പെറുവില്‍ കാണാതാകുന്നു എന്നാണു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്ക്. കോവിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നാശം വിതച്ച ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നുകൂടിയാണ് പെറു. ഇതിനോടകം 49,000- ല്‍ അധികം പേരാണ് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചത്. ഇതേത്തുടര്‍ന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടികളും സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം നരകതുല്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.



English Summary: 'Judith never came home': deadly fate of 'disappeared' women in Peru