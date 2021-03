എന്തുകൊണ്ട് 10 വയസ്സു കുറവുള്ളയാളെ ജീവിത പങ്കാളിയാക്കി? ഓപ്രയ്ക്ക് മുന്നിൽ മനസ്സു തുറന്ന് പ്രിയങ്ക

ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്താത്ത സത്യങ്ങളുമായി പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. ഡിസ്കവറി ചാനലിലെ ടോക് ഷോ ആയ സൂപ്പര്‍ സോളില്‍ ലോകപ്രശസ്ത അവതാരക ഓപ്ര വിന്‍ഫ്രിയോടാണു നടി മനസ്സു തുറന്നത്.



2018 -ലാണ് പ്രിയങ്ക അണ്‍ഫിനിഷ്ഡ്-അപൂര്‍ണം- എന്ന ഓര്‍മക്കുറിപ്പെഴുതാന്‍ സമ്മതിക്കുന്നത്. വിമാനയാത്രകളിലും ഹോട്ടലുകളിലെ താമസത്തിനിടെ കിട്ടുന്ന ഇടവേളകളിലുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും പുസ്തകത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള തയാറെടുപ്പുകള്‍. എന്നാല്‍ ലോക്ഡൗണിനെത്തുടര്‍ന്ന് യാത്രകള്‍ അസാധ്യമായതോടെ കാത്തിരുന്ന സമയം ധാരാളമായി ലഭിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തെ പുസ്തകം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്നും പ്രിയങ്ക പറയുന്നു.



20 വയസ്സു മുതല്‍ 30 വരെയുള്ള കാലത്ത് സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയും ആശങ്കകളുമായിരുന്നു തന്നെ ഭരിച്ചതെങ്കില്‍ 30 കളില്‍ ആത്മവിശ്വാസവും സന്തോഷവും നിറ‍ഞ്ഞതാണു തന്റെ ജീവിതമെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി. വിവാഹജീവിതത്തില്‍ നിക് ജോനാസ് തനിക്ക് വളരെയേറെ പിന്തുണ തരുന്നുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ നടി പുസ്തകം എഴുതാന്‍ തനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം ഭര്‍ത്താവാണെന്നും പറയുന്നു.



അഭിമുഖത്തില്‍ നടിയുടെ അമ്മ മധു ചോപ്രയെക്കുറിച്ചും ഓപ്ര ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മകളായ പ്രിയങ്ക പല അനാവശ്യ ബന്ധങ്ങളിലും ഉള്‍പ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു മധു ചോപ്രയ്ക്ക്. എന്നാല്‍ എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കല്‍ തന്റെ മകളെ പൂര്‍ണമായി കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന, അനുയോജ്യനായ ഒരാള്‍ എത്തുമെന്നും മകളെ പൂര്‍ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനും സ്വാധീനിക്കാനും പോലും അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയുമെന്നും അവര്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അത് ആത്മീയമായ ഒരു വിശ്വാസം കൂടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാന്‍ മധു ചോപ്രയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു പ്രചോദനം എന്നും ഓപ്ര ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.



അതേ, എന്നെ പൂര്‍ണമായും വശീകരിക്കാന്‍ നിക് ജോനാസിനു കഴിഞ്ഞു. നിക് അസാധ്യമായി ആത്മവിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. സാമാന്യ ബോധം നന്നായുള്ള വ്യക്തി. എന്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്ന വ്യക്തി. സ്വപ്നങ്ങള്‍ പങ്കിടുന്ന എന്റെ ആത്മാവിന്റെ സുഹൃത്ത്. എന്റെ 35-ാം വയസ്സില്‍ 20 വയസ്സു മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിക് ജോനാസ് ആദ്യം സന്ദേശം അയയ്ക്കുമ്പോള്‍ എനിക്കു വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതൊരു ജീവിതബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തുടക്കത്തില്‍ ഞാനത് ഗൗരവമായി എടുത്തുമില്ല. വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളുണ്ടാകണമെന്നും ഭര്‍ത്താവുമായി സെറ്റില്‍ ചെയ്യണമെന്നുമെല്ലാം തീര്‍ച്ചയായും എനിക്കും മോഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നിക്കിനെ പരിചയപ്പെട്ടതോടെ ഞാന്‍ കാത്തിരുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കു ബോധ്യമായി; എന്റെ അമ്മ എനിക്കുവേണ്ടി കാത്തിരുന്ന വ്യക്തിയും. ജീവിതം മുഴുവന്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അസാധാരണായ ഒരു ബന്ധമാണു ഞങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഉടലെടുത്തത്- പ്രിയങ്ക ആഹ്ലാദത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും തന്റെ പ്രണയബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.



അച്ഛനമ്മമാരുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്റെ വിവാഹജീവിതവും. അവരുടേത് തുല്യനിലയിലുള്ള രണ്ടു വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു. അവരൊരുമിച്ചാണു പ്രവര്‍ത്തിച്ചതും ജീവിച്ചതും സന്തോഷിച്ചതുമെല്ലാം. ഒരു വീട് സൃഷ്ടിച്ചതും അവര്‍ ഒരുമിച്ചുതന്നെ. അതെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ എന്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

