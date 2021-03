രാത്രി 500 കലോറി നഷ്ടമാകുന്നു; കാമുകന്റെ ചതി കയ്യോടെ പിടികൂടി യുവതി; സഹായിച്ചത് ഫിറ്റ്നസ്ബാൻഡ്

സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വികസനം മനുഷ്യജീവിതം കുടുതൽ ലളിതമാക്കുകയാണ്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഏത് ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കടന്നു കയറ്റമുണ്ട്. ജോലി, പഠനം, ഭക്ഷണം, ചികിത്സ അങ്ങനെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ചേർന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പങ്കാളി തന്നെ ചതിക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുവതി. നാദിയ എന്ന യുവതിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കാമുകൻ ചതിക്കുന്നത് ഫിറ്റ്നസ് ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്താമെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി എത്തിയത്.



ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോ താരമായ നാദിയ മുൻകാമുകന്റെ ചതി കണ്ടെത്തിയതിനെ കുറിച്ചാണ് വിഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. പ്രണയത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇരുവരും ഫിറ്റ്ബിറ്റ് റിസ്റ്റ്ബാന്റ് വാങ്ങിയിരുന്നു. വ്യായാമത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലൂടെ കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഫിറ്റ്ബിറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് കാമുകൻ രാത്രി രണ്ട് മണിക്കും മൂന്നു മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് 500 കലോറി ഊർജം ചെലവാക്കിയതായി നാദിയ കണ്ടെത്തി. മറ്റൊരാളുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് യുവതിയുടെ നിഗമനം.



ഫിറ്റ്ബിറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഇവർ പരസ്പരം സിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു. രാത്രി ഏറെ വൈകി പുറത്തു പോയി വന്ന കാമുകനെ നാദിയ ഇതോടെ കയ്യോടെ പിടികൂടി. ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ സംഗതി സത്യമാണ് എന്നാണ് നാദിയ വിഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്.



English Summary: Woman Caught Boyfriend Cheating After His FitBit Said He Burnt 500 Calories At 2am