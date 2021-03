യാത്രയ്ക്കിടെ യുവതിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മധ്യവയസ്കൻ മൂത്രമൊഴിച്ചെന്ന് പരാതി; വർണവെറി എന്ന് ആക്ഷേപം

ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ ഏഷ്യൻ വംശജയായ യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ അമേരിക്കൻ സ്വദേശി മൂത്രമൊഴിച്ചതായി പരാതി. കൊറോണ വ്യാപനത്തിനു ശേഷം അമേരിക്കയിൽ ഏഷ്യൻ വംശജർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത് വരുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ സബ്‌വേ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന യുവതിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മധ്യവയസ്കനായ വ്യക്തി മൂത്രമൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവം കണ്ടു നിന്നിട്ടും സഹയാത്രികരിൽ ആരും പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നും 25 കാരിപറയുന്നു.

തന്റെ സീറ്റിനടുത്തേക്ക് എത്തിയ മധ്യവയസ്കൻ അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം ചേർന്നു നിന്ന് ട്രെയിനിന്റെ വാതിലിലേക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് യുവതിയുടെ വിശദീകരണം. ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയതിനെ തുടർന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് യുവതി നീങ്ങിയിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ അയാൾ യുവതിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. തന്റെ ജാക്കറ്റിലും ബാഗിലും എല്ലാം മൂത്രം വീണതായി യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.



മധ്യവയസ്കന്റെ പ്രവർത്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും അയാളിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം ഒന്നുമുണ്ടായില്ല . ഇത്രയും മോശമായ പ്രവർത്തി കണ്ടു നിന്നിട്ടും തന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രതികരിക്കാനോ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾ പോലും മുന്നോട്ടു വന്നില്ല എന്നും യുവതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപ്പോൾ തന്നെ ട്രെയിനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പരാതിപ്പെടാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും തനിക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ മറ്റ് യാത്രക്കാർ ആരും തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അതിനു മുതിരാഞ്ഞത്.



തലമറയ്ക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ജാക്കറ്റും മാസ്കും ധരിച്ചാണ് അയാൾ എത്തിയത്. അതിനാൽ മുഖം വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ അയാൾ ഇറങ്ങും മുൻപ് കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന മൊബൈൽഫോണിൽ യുവതി ചിത്രവും പകർത്തി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി കൊടുത്തിട്ടും ഇതുവരെ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് യുവതി പറയുന്നു. അതേസമയം യുവതിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം. ഏഷ്യൻ വംശജർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഏറിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് തടയിടാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്.

English Summary: Man urinates on Asian woman, 25, inside New York City subway car while other passengers do NOTHING to help