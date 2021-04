കുഞ്ഞനുജനു മുൻപിൽ വച്ച് ആറുവയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; മുത്തച്ഛനും അമ്മാവനും പ്രതികൾ

രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും എതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്നതായാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിൽ ആറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ മുത്തച്ഛനും അമ്മാവനും പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. പെൺകുട്ടിയുടെ മൂന്നു വയസ്സുള്ള സഹോദരനു മുന്‍പിൽ വച്ചായിരുന്നു പീഡനം.



എട്ടുദിവസം മുൻപ് നടന്ന സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റം അമ്മയിൽ സംശയത്തിനിടയാക്കി. വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ ജോലിസ്ഥലത്തു നിന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ അമ്മയോട് തന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വന്തമായി അലക്കാം എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായുള്ള അവളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് സംശയം തോന്നി. തുടർന്ന് അവളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ താൻ നേരിട്ട ക്രൂരപീഡനത്തെ കുറിച്ച് പെൺകുട്ടി അമ്മയോട് പറഞ്ഞു.



‘എട്ടുദിവസം മുൻപ് പെൺകുട്ടിയെ അവളുടെ അമ്മാവനും മുത്തച്ഛനും ചേർന്ന് ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു. ആറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെയും അവളുടെ മൂന്നുവയസ്സുള്ള അനിയനെയും സമൂസ വാങ്ങി നൽകി ബന്ധു വീട്ടിലെത്തിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. മൂന്നു വയസ്സുള്ള സോഹദരനു മദ്യം നൽകി അവന് മുന്നിൽ വച്ചായിരുന്നു മുത്തച്ഛനും അമ്മാവനും പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയാക്കിയത്. പീഡനവിവരം പുറത്തു പറയാതിരിക്കാൻ 20 രൂപയും നൽകിയതായി പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു.’– കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.



48കാരനായ മുത്തച്ഛനും 20കാരനായ മാതൃസഹോദരനുമാണ് പ്രതികൾ. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമ കുറ്റം ചുമത്തി പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

