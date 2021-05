മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ഓരോരുത്തരും സ്വയം സംരക്ഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞ് നടിയും മോഡലുമായ ശില്‍പ ഷെട്ടി. ഈ മാസം ഏഴിനാണ് ശില്‍പയുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവാകുന്നത്. തുടര്‍ന്നാണ് സംരക്ഷണത്തിന്റെയും സുരക്ഷയുടെയും പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞ് നടി രംഗത്തെത്തിയത്.

ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകളും നിങ്ങളെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുവെങ്കില്‍ ദയവുചെയ്ത് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനില്‍ക്കുക. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളില്‍ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കോവിഡ് ബാധിതരാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ സുഹൃത്തുക്കളില്‍ ആരെങ്കിലും. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധം എനിക്കോ നിങ്ങള്‍ക്കോ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടിയാണ്. അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും വേണ്ടിക്കൂടിയാണ്.

അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്ന വാര്‍ത്തകളില്‍ എപ്പോഴും മുഴുകിയാല്‍ അതു നിങ്ങളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാം. സ്വന്തം കാല്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഉറപ്പിച്ചുചവിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാന്‍ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക. അതു നമ്മുടെ കടമയാണെന്നും. സ്വയം ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുക. ശക്തരായിരിക്കുക. ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കുക- ശില്‍പ ആശംസിക്കുന്നു.

കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും കോവിഡ് ബാധിതരാണ് എന്ന യാഥാര്‍ഥ്യത്തെ നേരിടുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ ശില്‍പ. ടെസ്റ്റിനു വിധേയയായെങ്കിലും നടി നെഗറ്റീവായിരുന്നു. പിന്നാലെ വീട്ടിലെ രണ്ടു ജോലിക്കാര്‍ പോസിറ്റീവായി. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളിലായി അഗ്നിപരീക്ഷയിലൂടെയാണ് തങ്ങള്‍ കടന്നുപോകുന്നതെന്നും നടി അറിയിച്ചിരുന്നു. സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരും ഭര്‍ത്താവിന്റെ അച്ഛനമ്മാരുമാണ് ആദ്യം പോസിറ്റീവായത്. പിന്നാലെഭര്‍ത്താവ് രാജ് കുന്ദ്രയും കോവിഡ് ബാധിതനായി. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം എല്ലാവരും വീട്ടില്‍ സ്വന്തം മുറികളില്‍ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടു ജോലിക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതുവരെയുള്ള സൂചനകള്‍ പ്രകാരം ആരുടെയും സ്ഥിതി ഗുരുതരമല്ല. ആശങ്കപ്പെടാനുമില്ല- ശില്‍പ അറിയിച്ചു.

രണ്ടാം തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ചതോടെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസവും കൂടുകയാണ്. മരണ നിരക്കും കൂടിയതോടെ അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കയിലാണ് രാജ്യം.

