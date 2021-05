ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മില്‍ 2014 നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും രക്തരൂഷിതമായ ഏറ്റമുട്ടല്‍ നടക്കുമ്പോ‍ഴും ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ ലോകമെങ്ങും എത്തിക്കാന്‍ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ കയ്യടി നേടുന്നു. ജീവന്‍ പണയം വച്ചാണു പലരും സംഘര്‍ഷ മേഖലകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ജോലിക്കിടെ ഏതു നിമിഷവും ജീവന്‍ ഇല്ലാതാകുന്നത്ര ഗുരുതരമായ ഈ സാഹചര്യങ്ങളില്‍.

ഇസ്രയേല്‍ വ്യോമാക്രമണം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന ഗാസയിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത വനിതാ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകയുടെ അനുഭവം ഇതിനിടെ ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. അല്‍ ജസീറ ചാനലിനുവേണ്ടി യുമ്ന അല്‍ സെയ്ദ് എന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തക നടത്തിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങാണു ശ്രദ്ധേയമായത്. തൊട്ടുമുന്നിലുള്ള കെട്ടിടം സ്ഫോടനത്തില്‍ തകരുകയും ക്യാമറയുമായി സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു ഓടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ലൈവ് വിവരണം യുമ്ന നിര്‍ത്തിയില്ല. ഹമാസിന്റെ ഉപഗ്രഹ ചാനല്‍ ഓഫിസുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടമാണു സ്ഫോടനത്തില്‍ യുമ്നയുടെ കണ്‍മുന്നില്‍ തകര്‍ന്നുവീണത്.

ഒട്ടേറെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഫിസുകളും ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ ദിവസങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇത്. എന്റെ ദൈവമേ, ഞാന്‍ താഴേക്ക് ഓടുകയാണ്. അതിഭയങ്കരമായ സ്ഫോടനമാണു നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് യുമ്നയുടെ വാക്കുകള്‍ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിനൊപ്പം ലോകം കേട്ടതു ഞെട്ടലോടെയാണ്. തൊട്ടു പിന്നാലെ കെട്ടിടം പൂര്‍ണമായി തകര്‍ന്നു. ഏഴുപേരോളം സ്ഫോടനത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് സംഘര്‍ഷം മൂര്‍ഛിച്ചത്. ലോക രാജ്യങ്ങള്‍ സംഘര്‍ഷം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Journalist continues reporting live as rocket strikes Gaza building in front of her