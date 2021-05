മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ മുന്‍പു നടന്ന പീഡനക്കേസില്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക പ്രതിയായ സ്ത്രീക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ശ്രാവസ്തിയിലെ പ്രാദേശിക കോടതിയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലെ തന്നെ അപൂര്‍വ വിധിക്ക് സാക്ഷിയായത്. 12 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്ത് പീഡിപ്പിക്കാന്‍ മൂന്നു പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് അവസരമൊരുക്കിക്കൊടുത്തു എന്ന കുറ്റമാരോപിച്ച് രാംവതി എന്ന സ്ത്രീക്ക് 5 വര്‍ഷത്തെ തടവാണു വിധിച്ചത്.

33 വര്‍ഷം മുന്‍പാണു സംഭവം നടക്കുന്നത്. അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് ജഡ്ജ് പരമേശ്വര്‍ പ്രസാദ് 15,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസില്‍ വേറെയും പ്രതികളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇക്കാലത്തിനിടെ അവരെല്ലാം മരിച്ചു. അവശേഷിച്ച ഏക പ്രതിക്കാണ് കടുത്ത ശിക്ഷ തന്നെ നല്‍കി കോടതി മാതൃകയായിരിക്കുന്നത്. 1988 ജൂണ്‍ 30 നാണ് കേസില്‍ പറയുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത്, ശ്രാവസ്തിയിലെ കോടതിയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ കേസിലാണു വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് സര്‍ക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ അറിയിച്ചു.

ഗ്രാമത്തില്‍ നടന്ന ഒരു കല്യാണത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോയ പെണ്‍കുട്ടിയാണ് രാത്രി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. രാംവതിയും അമ്മ ഫൂല്‍മാതയും പെണ്‍കുട്ടിയെ രഹസ്യമായി മുക്കു, പുസു, ലഹ്‍രി എന്നീ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുത്തു. അവരാണു പെണ്‍കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡനത്തിന് വിധേയയാക്കിയത്.

കേസില്‍ അഞ്ചു പേര്‍ക്കെതിരെയായിരുന്നു എഫ്ഐആര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. 33 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലില്‍ കോടതി അഞ്ചു പ്രതികളും കുറ്റക്കാരെന്നു വിധിച്ചു. അവസാനം ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശിക്ഷയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാല്‍ ഒരു പ്രതി മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചതോടെയാണ് രാംവതിക്ക് 5 വര്‍ഷം തടവും 15,000 രൂപയും പിഴയും വിധിച്ചത്.

സ്ത്രീകള്‍ ഇരകളായ പല കേസുകളിലും നീതി വൈകുന്നതാണ് അക്രമങ്ങളും പീഡനങ്ങളും കൂടാന്‍ കാരണമെന്ന് സ്ത്രീ സംഘടനകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിക്ക് മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം ശ്രാവസ്ത്രിയില്‍ നീതി ലഭിക്കുന്നത്. വിധി സമൂഹത്തിനു പാഠമാണോ അതോ അക്രമികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിയമജ്ഞര്‍ക്കിടയില്‍ തന്നെ ചര്‍ച്ചയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Woman jailed 33 years after she helped 3 men in raping 12-year-old girl