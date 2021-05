ടെന്നിസ് താരം സാനിയ മിര്‍സയുടെ പരിശീലകന്‍ കൂടിയായ പിതാവ് ഇമ്രാന്‍ മിര്‍സ തന്റെ ജോലി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു! സാനിയയുടെ പരിശീലന്‍ എന്ന തന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. തനിക്കു പകരം സാനിയയുടെ പരിശീലകന്‍ ആകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിയെയും അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്- സാനിയയുടെ മകന്‍ ഇഷാന്‍! ഒരു വിഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇമ്രാന്‍ മിര്‍സ പുതിയ ചര്‍ച്ച തുടങ്ങുന്നത്. പരിശീലനം നടത്തുന്ന സാനിയയാണു വിഡിയോയിലുള്ളത്. താരത്തിന് ബോളുകള്‍ എടുത്തുകൊടുക്കുന്നത് ഇഷാനാണ്. തനിക്കു പകരം ഇഷാന്‍ പരിശീലകനാകുമോ എന്നാണ് കുസൃതി കലര്‍ത്തി ഇമ്രാന്‍ മിര്‍സ ചോദിക്കുന്നത്.

ടാര്‍ജറ്റ് ഒളിംപിക് പോഡിയം സ്കീം എന്ന പദ്ധതിക്കു കീഴില്‍ അടുത്ത ഒളിംപിക്സ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരിശീലനത്തിനും സാനിയ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 52 ആഴ്ചകളോളം ടെന്നിസ് കോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന ശേഷം കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്‍ സാനിയ കോര്‍ട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ ഡബിള്‍സ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ തന്നെ കിരീടവും നേടി. രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ കിരീടധാരണം.



ഇടക്കാലത്ത് താന്‍ വിഷാദ രോഗവുമായി മല്ലിട്ട കാര്യവും സാനിയ തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവും കൂടാതെ താന്‍ കരയുമായിരുന്നു എന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി. 2008 ല്‍ ബെയ്ജിങ് ഒളിംപിക്സിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ നിന്നു പിന്‍മാറിയ ശേഷം തനിക്കിനി ഒരിക്കലും ടെന്നിസ് കളിക്കാന്‍ ആകില്ലെന്നും അവര്‍ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ 34-ാം വയസ്സില്‍ എനിക്കു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ 20- ാം വയസ്സില്‍ ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങള്‍- സാനിയ പറയുന്നു. ഒളിംപിക്സില്‍ നിന്ന് കൈക്കു പരുക്കേറ്റതോടെയാണു താരത്തിനു പിന്‍മാറേണ്ടിവന്നത്. അതിനു ശേഷം ഒരു മാസത്തോളം മുറിയില്‍ നിന്നു പോലും താന്‍ പുറത്തിറങ്ങാന്‍ മടിച്ചിരുന്നെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.



