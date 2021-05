കാമുകിയുടെ പ്രതികാരം; പ്രണയ പൂട്ട് പൊളിക്കാൻ 10,000 കി.മി യാത്ര ചെയ്ത് യുവതി: വിഡിയോ

പ്രണയിക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ പ്രണയം തകരുമ്പോൾ വലിച്ചെറിയുന്നവരും നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നവരും ഏറെയാണ്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥ ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്. ലസ്സി യൂങ് എന്ന 23 കാരിയാണ് 10,000 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തത് പ്രണയത്തിന്റെ പൂട്ട് പൊളിക്കാനാണ്.

ലസ്സിയുടെ പ്രതികാരം ഇങ്ങനെ:

അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ജലീസിൽ നിന്നും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ സോളിലെക്കാണ് പ്രണയത്തിന്റെ പൂട്ട് െപാളിക്കാൻ യുവതി യാത്ര ചെയ്തത്. പ്രണയിക്കുമ്പോൾ കാമുകനും താനും ചേർന്ന് ചെയ്ത ലൗ ലോക്ക് നശിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഈ യാത്ര. പ്രണയിക്കുന്നവർ ഇരുവരുടേയും പേരെഴുതിയ ലോക്ക് സ്ഥാപിച്ച് താക്കോൽ വലിച്ചെറുന്ന രീതി മുൻപ് തന്നെ ശ്രദ്ധനേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ലോക്കുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളും ഏറെയാണ്

2019 ലാണ് ലസ്സിയും കാമുകനും തങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയ താഴ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ എന്‍ സിയോള്‍ ടവറില്‍ പൂട്ടിയിട്ടത്. എന്നാൽ പ്രണയം തകർന്നതോടെ ആ പൂട്ടും തല്ലിപ്പൊളിക്കണമെന്ന് ലസ്സിക്ക് തോന്നി. ഇതോടെ വിമാനം കയറി. തന്റെ യാത്രയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഇവർ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. നൂറിലേറെ ലോക്കുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും തന്റെ പഴയ പ്രണയപ്പൂട്ട് കണ്ടെത്തി യുവതി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മുറിച്ചെടുത്ത താഴുമായി ലസ്സി നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും ഇപ്പോൾ വൈറലാണ്.

English Summary: Woman Flies 10,000kms To Destroy A Lock Love She Shared With Her Ex