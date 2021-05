തെലങ്കാന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി അധ്യാപകർക്ക് 'മരണക്കെണി'യായി; കോവിഡ് ബാധിച്ച് യുവ അധ്യാപികയും മരിച്ചു

തെലങ്കാന നിയമസഭയിലെ ഒരു സീറ്റിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലിക്കു പോയ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ അധ്യാപിക കോവിഡിനു കീഴടങ്ങിയതിന്റെ വേദനയില്‍ ഭര്‍ത്താവും എട്ടു വയസ്സുള്ള മകളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കു പോയതിന്റെ പേരില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ വേര്‍പാടില്‍ ഉരുകുന്ന 15 കുടുംബങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ട് തെലങ്കാനയില്‍. ഒരുതരത്തിലും നിര്‍ണായകമല്ലാത്ത ഒരു ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി തങ്ങളെ എന്തിനു ബലിയാടാക്കി എന്നാണിവര്‍ ചോദിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ സ്വന്തം പൗരന്‍മാരെ കൊലയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നതിനു തുല്യമല്ലേ ഈ നരഹത്യയെന്നും അവര്‍ ചോദിക്കുന്നു.



കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ 17 ന് നാഗാര്‍ജുന സാഗറിലാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇവിടെയാണ് സന്ധ്യ എന്ന പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ അധ്യാപികയ്ക്കു

ഡ്യൂട്ടിയുണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ സന്ധ്യക്കു പനി പിടിപെട്ടു. തുടര്‍ന്നുനടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ കോവിഡ‍് പോസിറ്റീവായി. ഒരാഴ്ചയായിട്ടും രോഗം കുറയാതിരിക്കുകയും ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും ചെയ്തതോടെ ഹൈദരാബാദില്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ തിവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മേയ് 8 ന് 35 വയസ്സ് മാത്രമുണ്ടായിരുുന്ന ആ യുവ അധ്യാപിക അവസാന ശ്വാസം വലിച്ചു. മോഹന റാവു എന്നാണ് ഭര്‍ത്താവിന്റെ പേര്. ഏക മകളെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി ഭാര്യ കടന്നുപോയതോടെ തന്റെ ലോകം തന്നെ അവസാനിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കണ്ണീരടങ്ങാത്ത കണ്ണുകളുമായി അദ്ദേഹം മകളുമൊത്ത് വിലപിക്കുകയാണ്.

എന്തിനാണ് ഇത്ര തിടുക്കപ്പെട്ട് ഇപ്പോള്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത്. ആര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രഹസനം. ഒരൊറ്റ എംഎല്‍എയ്ക്കു വേണ്ടി ഇപ്പോള്‍ എത്ര പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കുടുംബം നശിച്ചു; ജീവിതവും. ലോക്ഡൗണ്‍ അവസാനിച്ച് കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിലായ ശേഷം നടത്താവുന്നതേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ്. അല്ലെങ്കില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും വാക്സീന്‍ നല്‍കിയ ശേഷമാകാമായിരുന്നു- മോഹന റാവുവിന്റെ വാക്കുകളില്‍ ധാര്‍മിക രോഷമുണ്ട്. നിസ്സഹായമായ വേദനയും നിലയ്ക്കാത്ത ദുഃഖവും.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവു വലിയൊരു റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പതിനായിരങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഇതിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പോസിറ്റീവായിരുന്നു. അഞ്ഞൂറോളം അധ്യാപകര്‍ക്കാണു കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ഇവരെ കോവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളികളായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒരു നടപടിയും ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ഭാര്യ സന്ധ്യക്കൊപ്പം മോഹന റാവുവും ഉപതിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലത്തില്‍ പോയിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ലംഘിക്കുന്ന പല നടപടികള്‍ക്കും താന്‍ സാക്ഷിയായതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ടുപോയ ബസില്‍ 30 ല്‍ അധികം പേരെ തിരുകിക്കയറ്റിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ബൂത്തായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ചെറിയ ക്ലാസ്സ് മുറിയില്‍ പത്തോളം പേര്‍ രാവിലെ 7 മുതല്‍ രാത്രി 7 വരെ തിങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ടെമ്പറേച്ചര്‍ ചെക് ചെയ്യാന്‍ കൊണ്ടുവന്ന തെര്‍മോമീറ്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമായിരുന്നു. കോവിഡ് രോഗികള്‍ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ എത്തിയ അവസാന മണിക്കൂറുകളില്‍പ്പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പിപിഇ കിറ്റ് നല്‍കിയിരുന്നില്ല. വോട്ടര്‍മാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വിരലില്‍ മഷി പുരട്ടുക എന്നതായിരുന്നു സന്ധ്യയുടെ ജോലി. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആരും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല.

15 അധ്യാപകരെ കോവിഡിന് ഇരകളാക്കിയ നടപടി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വലിയ വീഴ്ചയാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിലായിരുന്നു കോടതി നിരീക്ഷണങ്ങള്‍.

English Summary: Another teacher in Telangana dies of Covid-19 during poll duty, husband blames state govt