കാമുകിയ്ക്ക് ലംബോർഗിനി വേണം; 40 ദിവസം ഉപവസിച്ച യുവാവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

വിചിത്രമായ ഒരു ഉപവാസത്തിന്റെ വാർത്തയാണ് സിംബാബ്‍വെയിൽ നിന്നു പുറത്തുവരുന്നത്. കാമുകിയുടെ ഇഷ്ടവാഹനമായ ലംബോർഗിനി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ദൈവപ്രീതിക്കായി യുവാവ് ഉപവസിച്ചത് 40 ദിനരാത്രങ്ങളാണ്. ഒടുവിൽ അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ യുവാവിനെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആശുപത്രിയിലാക്കി. ദൈവം ലംബോർഗിനി തരും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇയാൾ സാഹസത്തിന് മുതിർന്നത്.

സെൻട്രൽ സിംബാബ്‌വെയിലെ ബിന്ദുരയിലുള്ള റൈസൻ സെയിന്റ്സ് ചർച്ചിലെ യുവജന സംഘടനയുടെ നേതാവ് കൂടിയായ മാർക്ക് മുറാദിറയാണ് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവപ്രീതിക്കായി ഉപവസിച്ചത്. തൊഴിൽ രഹിതനായ യുവാവ് തന്റെ കാമുകിക്ക് 1.54 കോടിയുടെ ലംബോർഗിനി വാങ്ങി നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പ്രാർഥനയോടെ ഉപവസിച്ചാൽ ദൈവം സഹായിക്കുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇയാളെ ഉപവസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

ഇയാൾ എവിടെയാണ് ഉപവസിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യവും രഹസ്യമാക്കി സൂക്ഷിച്ചു. അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കൾ 33 ദിവസത്തെ തിരിച്ചിലിന് ശേഷമാണ് ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇയാളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. പട്ടിണി കിടന്ന് മരണത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സുഹൃത്തിന് ലംബോർഗിനി വാങ്ങാൻ സുഹൃത്തുക്കൾ പിരിവെടുത്തെങ്കിലും 3000 രൂപ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ തുക ആശുപത്രിയിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നെന്നും ഡെയ്​ലി സ്റ്റാർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇയാൾ അപകടനിലം തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

