ബാർജ് അപകടം: എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്തിയെന്ന് നാവികസേന, എന്റെ ഭർത്താവ് എവിടെയെന്ന് യുവതി

മുംബൈ ബാർജ് ദുരന്തത്തിനെ ചൊല്ലി നിരവധി വിവാദങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. മുന്നറിയിപ്പ് ലംഘിച്ച് മനുഷ്യർ തന്നെ വരുത്തിവച്ച ദുരന്തമായാണ് മുംബൈ ബാർജ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പലതും ആരോപിക്കുന്നത്. അപകടത്തിൽ 86 പേർ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അപകടത്തിൽപെട്ട മുഴുവൻ പേരെയും കണ്ടെത്തിയതായി നാവിക സേനാ വക്താവ് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുവതി.

യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് സൗരവ് ജെയിൻ പി-305 ബാർജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്തിയതായി ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ലെന്നുമാണ് മേഘ ജെയിൻ എന്ന യുവതി പറയുന്നത്. എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്തിയെന്നും രക്ഷാദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അറിയിപ്പ് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവതി ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്.

"എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്താതെ തിരച്ചിൽ നിർത്തരുതെന്നാണ് എന്റെ അപേക്ഷ. അടുത്തുള്ള ദ്വീപുകളിലോ മറ്റോ അന്വേഷിക്കണം. അദ്ദേഹം അവിടെയുണ്ടായേക്കാം". വിതുമ്പി കൊണ്ട് മേഘ ജെയിൻ പറയുന്നു. സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പങ്കിട്ട വിഡിയോയിലാണ് യുവതിയുടെ അഭ്യർഥന.

എന്നാൽ ഇനിയും നിരവധി മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതായി ഉണ്ടെന്നും അതിനായി ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് നടക്കുകയാണെന്നുമാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.

English: Megha Jain claims that her husband is still missing in Barge accident