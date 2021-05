ഈ മാസ്കിന്റെ പാട് പറയും; ആതിരയെപ്പോലുള്ളവരുടെ പെടാപ്പാട്

മാള∙ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതില്‍ മുന്നണി പോരാളിയായ ആതിരക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോള്‍ ബാക്കിയാകുന്നത് തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട നിറമാണ്. ഒരു രൂപ പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെ നാടിന് സുരക്ഷയൊരുക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയ ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി കുറുപ്പംപറമ്പില്‍ ആതിര രവിയ്ക്കാണ് വെയിലത്തിറങ്ങി നിറം നഷ്ടമായത്. മാസ്‌ക് വെച്ചിരുന്ന ഭാഗത്ത് യഥാര്‍ത്ഥ നിറവും മുകളിലേക്ക് മങ്ങിയ നിറവുമാണ് ഇപ്പോള്‍. 12 ദിവസമായി രാവിലെ 7 മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് 1 മണിവരെ ആതിര മാള ടൗണിലെ പൊലീസ് പിക്കറ്റില്‍ ജോലി നോക്കുന്നു. വെയിലിലും മഴയിലും. ഒപ്പം രോഹിണിയും എസ്. അതുല്‍കൃഷ്ണ, അതുല്‍കൃഷ്ണ എന്നിവരും മാളയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ട്.

ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് സേഫ്റ്റി with NEBOSH, ISOH കോഴ്‌സ് പഠിച്ച ആതിര ഇപ്പോള്‍ പറവൂര്‍ പൈപ്പ് ലൈന്‍ പദ്ധതിയില്‍ സേഫ്റ്റി ഓഫിസറായി ജോലി നോക്കുന്നു. അച്ഛന്റെ അമ്മവീടായ മാളപള്ളിപ്പുറത്താണ് ഇപ്പോള്‍ താമസം. ലോക് ഡൗണ്‍ ആയതോടെ ജോലിക്ക് പോകാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് സാമൂഹ്യ സേവനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആതിര മാള പൊലീസില്‍ വിളിച്ച് ഇത്തരത്തില്‍ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയില്‍ പങ്കാളിയാകാന്‍ താല്‍പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

സ്‌റ്റേഷന്‍ റൈറ്റര്‍ ആയ രഞ്ജിത്താണ് പിക്കറ്റില്‍ ജോലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച ആതിര അടുത്ത ദിവസം മുതല്‍ ജോലിക്ക് എത്തി. കടുത്ത വെയിലിലും വാഹനങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാനും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്താനും ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായാണ് നിറം നഷ്ടമായത്. പിക്കറ്റിലെ ജോലി പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ ആരും നോക്കാന്‍ ഇല്ലാത്ത കോവിഡ് രോഗികളെ പരിചരിക്കാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുണ്ടെന്ന് ആതിര പറഞ്ഞു. നിറം മങ്ങിയെങ്കിലും പുഞ്ചിരി തെല്ലും മങ്ങാതെ ആതിര കോവിഡ് പ്രതിരോധ ജോലികള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: The Scars of this mask will tell; The struggle of people like Athira