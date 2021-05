ചെറുപ്പക്കാർ പെൺകുട്ടിയെ മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് അസം പൊലീസ്

അഞ്ചു പുരുഷൻമാരും ഒരു സ്ത്രീയും ചേർന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രൂരമായ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് അസം പൊലീസ്. അക്രമികളായ പുരുഷൻമാരെ വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. എന്നാൽ, പ്രതികളും ഇരയും ആരാണെന്നോ എവിടെയാണു സംഭവം നടന്നതെന്നോ സൂചനകളില്ല. എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്നു വിവരം അറിയിക്കണമെന്നഭ്യർഥിച്ച പൊലീസ് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്താൻവേണ്ടിയാണ് പൊലീസ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വിഡിയോയിൽ ചെറുപ്പക്കാർ പെൺകുട്ടിയെ മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്. ആസ്സാമിന്റെ വടക്കു കിഴക്കു ഭാഗത്താണു സംഭവം നടന്നതെന്നാണു സൂചന. പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് അടിക്കുന്ന യുവാക്കൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ബലമായി ഊരിക്കളയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.

വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനെത്തുടർന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷൽ കമ്മിഷണറും പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. നഗാലാൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ജോധ്പുരിൽ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവവുമായി വിഡിയോയ്ക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അത്തരമൊരു അഭ്യൂഹം നേരത്തെ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജ്ജുവും പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജോധ്പൂരിലെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല വിഡിയോ എന്ന് അദ്ദേഹവും സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ യാഥാർഥ്യം ഉടൻ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്ന് അദ്ദേഹവും പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസിന്റെ മേൽനോട്ടവും മന്ത്രി നടത്തുന്നുണ്ട്.

English Summary: Girl Believed to be from Northeast, Brutalised, Sexually Abused, Assam Police Announces Reward for any Info