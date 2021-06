ഡാനിയേലിനൊപ്പം ‘അമ്മ ലുക്ക്’ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് അനുഷ്ക ശർമ; ഊഷ്മളമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഭാര്യമാരും ചിലപ്പോൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാകാറുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് വിരാട് കോലിയുടെയും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം എബി ഡെവില്ലിയേഴ്സിന്റെയും ഭാര്യമാർ. അനുഷ്ക ശർമയുടെയും ഡാനിയേൽ ഡെവില്ലിയേഴ്സിന്റെ ‘അമ്മ ലുക്കി’ലുള്ള ചിത്രത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർ. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് അടുത്തിടെ അനുഷ്ക സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു കാണാറുണ്ടോ എന്ന ഒരു ആരാധകന്റെ ചോദ്യത്തിനു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇരുരാജ്യങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവരായി പോയി എന്നായിരുന്നു അനുഷ്കയുടെ മറുപടി. ‘ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടവരിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഡാനിയേൽ. ഞങ്ങൾ ഇരുവർക്കും ഒരേരാജ്യത്ത് ജീവിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. ഒരുപക്ഷേ, അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാകുമായിരുന്നു.’ അനുഷ്ക പറയുന്നു.



കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഡാനിയേലിന്റെയും അനുഷ്കയുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രം അനുഷ്ക പങ്കുവച്ചു. ബേബികരിയറിൽ മക്കളായ വാമികയെയും യെന്റയെയും ഇരുത്തിയുള്ള തന്റെയും ഡാനിയേലിന്റെയും ചിത്രമാണ് അനുഷ്ക പങ്കുവച്ചത്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ സമയത്ത് എടുത്ത ചിത്രമാണ്.



