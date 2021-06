മാസ്ക് ധരിച്ചില്ല; പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി എന്ന് യുവതി

മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പിടിയിലായ യുവതിയെ പൊലീസുകാരൻ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയതായി ആരോപണം. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിലാണ് സംഭവം. തനിക്കെതരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയതെന്നും 33കാരിയായ യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞവർഷമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.



സൂറത്തിലെ ഉമർപാദ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ആരോപണ വിധേയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിൽ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീടുള്ള മാസങ്ങളിൽ പ്രതി തന്നെ നിരന്തരം ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി എന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. ആരോപണ വിധേയനായ കോൺസ്റ്റബിള്‍ നരേഷ് കപാഡിയയുടെ ഭാര്യ തന്നെയും ഭർത്താവിനെയും പലതവണ ജാതി പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചതായും യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.



ഇരയായ യുവതിയും ആരോപണ വിധേയനായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിന്റെ വിഡിയോ നേരത്തെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. വിഡിയോ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് ആരോപണ വിധേയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉമർപാദയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി.



2020ലെ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് പാല്‍ വാങ്ങാനായി പുറത്തിറങ്ങിയതായിരുന്നു യുവതി. മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നരേഷ് കപാഡിയ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം ആരോപണ വിധേയനായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മർദിക്കുകയും ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്തതായി യുവതി പറയുന്നു. യുവതിയുടെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീണ്ടും പലതവണ പീഡനത്തിനിരയാക്കി എന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷത്തിനായി ഡിജിപി ഉത്തരവിട്ടു.



English Summary: Surat Cop Strips Married Woman For Not Wearing Mask Rape's Her Multiple Times Gujarat