ചെറുമുള്ളു പോലും അവളെ കീറിമുറിച്ചുകാണണം; രേഷ്മയും കുഞ്ഞും കണ്ടുകാണുമോ ശരത്തിനെ?

രേഷ്മയുടെ കുറിപ്പു വായിച്ച് ചങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചുപിച്ചാത്തി തറഞ്ഞപ്പോൾ, ഒച്ചയില്ലാതെ വിളിച്ചുപോയത് ‘ഈശ്വരാ’ എന്നുതന്നെയാണ്. അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടോ എന്നുറപ്പില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽതന്നെ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുമോ എന്നറിയില്ലെങ്കിലും തൊണ്ടയിൽ ആ വിളി മുട്ടിനിന്നു;വലിയ ഒരുരുള സങ്കടം പോലെ. ‘ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ ഈശ്വരാ നിനക്ക്’ എന്നു തലയ്ക്കുള്ളിൽ ചോദ്യം മൂളുമ്പോൾ ടിവിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കോവിഡ് മരണക്കണക്കുകൾ.

പാലാ രാമപുരം സ്വദേശിനി രേഷ്മ മാത്യു ട്രെഞ്ചിൽ(43)– തിങ്കളാഴ്ച അവൾ മരിച്ചു. ഒപ്പം ആറുവയസ്സുകാരൻ മകൻ ഗരുഡിനെയും ഒപ്പം കൂട്ടി. താമസിച്ചിരുന്ന മുംബൈയിലെ അപ്പാർട്മെന്റിന്റെ 12ാം നിലയിൽനിന്നു വീണു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഭർത്താവ് ശരത്തിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും കോവിഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ദിവസങ്ങളേ ആയിരുന്നുള്ളൂ. ഒറ്റപ്പെട്ടും നാളെ നേരം വെളുക്കല്ലേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചും അവൾ കുറേ ദിവസം തള്ളിനീക്കിക്കാണും. ശരത്തുമൊത്തുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അതിമനോഹരമായ ഭാഷയിൽ രേഷ്മ കുറിച്ച കുറിപ്പിനു താഴെ കൂട്ടുകാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ‘നല്ല കരുത്തുള്ളയാളല്ലേ, സങ്കടങ്ങളിൽനിന്നു തിരിച്ചുവരണം, ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെയുണ്ട്’.



അതെ, നല്ല ശക്തിയുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം, ചങ്ങാതിമാർ കൂടെയുണ്ടെന്ന ഉറപ്പുമുണ്ടാകും. പക്ഷേ, സ്വർഗത്തെക്കാൾ സുന്ദരമായ ജീവിതം കയ്യിൽ നിന്നൂർന്നു പോയപ്പോൾ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായിട്ടുണ്ടാകില്ല. ചിരിച്ചും കരഞ്ഞും തമാശപറഞ്ഞും കോമാളിത്തം കാട്ടിയും കൈപിടിച്ചു കൂടെനിന്നവൻ കാറ്റുപോലെ ഇല്ലാതായപ്പോൾ ഹൃദയം അറുത്തുപോയതുപോലെ അവൾ ശൂന്യയായിട്ടുണ്ടാകണം. എങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാകണം, അയൽക്കാരുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ഏപ്രിൽ 10ന് പുതിയ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് രേഷ്മയും ഭർത്താവും കുട്ടിയും എത്തിയതിനു പിന്നാലെതന്നെ അയൽക്കാർ ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റിയിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. കുഞ്ഞു ഗരുഡ് ഒച്ച വയ്ക്കുകയും ചാടുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നം.



അയൽ ഫ്ലാറ്റിലെ ദമ്പതികൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണു പരാതി നൽകിയതെന്നും പറയുന്നു. ഫ്ലാറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഇരു കൂട്ടരെയും വിളിച്ചു സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെയാണു ശരത് (49) അകാലത്തിൽ മരിച്ചതും, രേഷ്മ വിഷാദത്തിൽ (ഡിപ്രഷൻ) ആണ്ടു പോയതും. മനസ്സിന് ആഘാതമേറ്റ അവസ്ഥയിൽ ചുറ്റും നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ മുള്ളുപോലും നമ്മെ കീറി മുറിച്ചു തരിപ്പണമാക്കിയേക്കാം. അയൽക്കാർ ഗരുഡിനെക്കുറിച്ചു വീണ്ടും പരാതി പറഞ്ഞതും കയർത്തതും താങ്ങാനാകാതെ പോയത് അതുകൊണ്ടു കൂടിയാകും. മനസ്സ് ഒരു കോമാളിയാകുന്ന കാലമാണല്ലോ വിഷാദം.



മേയ് 23നു ഭർത്താവ് മരിച്ചതുമുതൽ കുഞ്ഞുമായി ഒറ്റപ്പെട്ട്, സങ്കടത്തിൽ കനപ്പെട്ട് എങ്ങനെയോ ജീവിക്കുന്നതിനിടെ ആകാം ഫ്ലാറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അയൽക്കാരുണ്ടാക്കിയ മാനസിക സമ്മർദത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലുണ്ട്. കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞവർ കാണും. എന്തിനാണു കുട്ടിയെ കൊന്നത് എന്നു ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. രണ്ടും ശരിയാണ്. പക്ഷേ, രേഷ്മയ്ക്ക് ആ ശരികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായി കണ്ണീർ തോർന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല. മടുപ്പോ ആശങ്കയോ പേരില്ലാത്ത കുറേ പേടികളോ ഒക്കെ കൂട്ടുവന്നപ്പോൾ മരിക്കാൻ ഉറച്ചു കാണും.മൃതദേഹങ്ങൾ മോർച്ചറിയിൽ രേഷ്മയുടെ സഹോദരനെ കാത്തു കിടക്കുകയാണിപ്പോൾ.

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാകേണ്ട കാലം



പലരും പലവട്ടം പറഞ്ഞതു പോലെ കെട്ട കാലമാണിത്. പക്ഷേ, ജീവിതങ്ങൾ കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ നാം ഒരുമിച്ച് ആ ദീപത്തിനു കാവലാകണം. കോവിഡ്, ലോക്ഡൗൺ, ഉറ്റവരുടെ വേർപാട്, ഇനിയെന്തെന്ന ആശങ്ക - നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം ഉടയുകയും പലരും വിഷാദത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നാളുകൾ. ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന വെറും വാക്കിനു പകരം ശരിക്കും ഒപ്പമുണ്ടാകണം ഇവിടെ. എനിക്കല്ലല്ലോ, എന്റെ ആർക്കും അല്ലല്ലോ അതു കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിന് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണം എന്ന ചിന്തകൾ മാറ്റാം. ചുറ്റിലേക്കും കണ്ണോടിക്കാം. സങ്കടങ്ങൾ കാണാം, കേൾക്കാം. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരെ ഉടൻ ആ വഴിയിലേക്കു നയിക്കാം. രേഷ്മയെയോ അയൽക്കാരെയോ നമുക്ക് അറിയില്ല. ഒരു പക്ഷേ, അയൽക്കാരും കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് വല്ലാത്ത സമ്മർദത്തിൽ ആയിരുന്നിരിക്കാം. അറിയില്ല. കേസിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരും നാളുകൾ പറയട്ടെ.



നീറ്റു പോറലായി ആ കുറിപ്പ്



ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം രേഷ്മയെഴുതിയ കുറിപ്പ് വായിക്കാൻ കുറെ നേരമെടുത്തു. ഓരോ വാക്കും ചൂണ്ടക്കൊളുത്തു പോലെ അകം വേവിക്കുന്നു. മുപ്പത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ഹൈദരാബാദിലെ ബാരിസ്റ്റ കഫേയിൽ രേഷ്മ കണ്ടുമുട്ടിയ സുന്ദരൻ, ശരത് മുളുകുട്‌ല എന്ന ബിസിനസുകാരൻ. ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി. 10 കൊല്ലം മുൻപ് അന്നാണ് തന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങിയതെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകയായിരുന്ന രേഷ്മ കുറിക്കുന്നു. യുഎസിലായിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തനപഠനം.



‘എന്റേതായ എല്ലാറ്റിനെയും അവൻ സ്നേഹിച്ചു. അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഇന്നത്തെ എന്നിലേക്കു ഞാൻ ചിറകു വിടർത്തി പറന്നത്. അവൻ ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ എതിരെ നിന്നാലും തെല്ലിട പോലും കൂസൽ തോന്നില്ല..’- എന്തൊരു ജീവനാണ് ആ കുറിപ്പിലെ വാക്കുകൾക്ക് അല്ലേ...പാട്ടിനെ ഒരുപാടു സ്നേഹിച്ച, ഡാൻസ് അറിയില്ലെങ്കിലും രേഷ്മയ്ക്കായി കുസൃതിച്ചുവടുകൾ വച്ച ശരത്. ഒരുമിച്ചുള്ള രുചി പാചകം, തമാശകൾ,

വായന, സിനിമ, സ്പോർട്സ്, യാത്രകൾ. ഏതു തിരക്കിനിടയിലും ‘നീ എനിക്കു പ്രധാനമാണ്’ എന്ന് അവൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്ന സ്നേഹനിമിഷങ്ങൾ. കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു, ഏതു പ്രതിസന്ധിയെയും നേരിടാൻ മിടുക്കു കാട്ടിയിരുന്നു ശരത്. വേഷംകെട്ടലുകളില്ല, നുണകളില്ല, കാപട്യക്കാരെ അടുപ്പിക്കില്ല. സുഡോകുവിൽ കേമനായിരിക്കുമ്പോഴും രേഷ്മയ്ക്ക് ക്രോസ്‌വേഡ് കളിക്കുന്ന, ഉപ്പുമാവും തൈർസാദവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ശരത്. ആരുണ്ടാക്കുന്ന ചായയ്ക്കാണു സ്വാദ് കൂടുതലെന്ന തർക്കം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത വീട്! ആ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പാട്ടായിരുന്നത്രേ. പശ്ചാത്തലസംഗീതം ഇല്ലാതെ അവരുടെ ഒരു വഴക്കുപോലും ഉണ്ടായിക്കാണില്ലായിരിക്കും. അറിയില്ല.

അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കാനായാണു ശരത് പോയത്. റിസ്ക് എടുക്കുകയാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും പോയി. താൻ പോസിറ്റീവ് ആയപ്പോഴും ഐസിയുവിനു പുറത്ത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി കസേരയിൽ ശരത് കാത്തിരുന്നു. പക്ഷേ, രോഗം പിടിമുറുക്കി. ശ്വാസം കിട്ടാൻ വിഷമിക്കുമ്പോഴും മുംബൈയിൽ രേഷ്മയ്ക്കും മകനുമരികിൽ എത്തുമെന്ന ഉറപ്പിലായിരുന്നു. പക്ഷേ, കുറിപ്പിൽ പറയും പോലെ ചെകുത്താൻ വൈറസ് ജയിച്ചു.



‘ജന്മങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഈ 10 വർഷത്തിലേക്കു ശരത് ചേർത്തുവച്ചു. അവനെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഓരോ അവയവവും ചീന്തിയെറിയുന്നതുപോലെയാണു തോന്നിയത്. കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾ കൂടി ഒരുമിച്ചു കിട്ടുമെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ വേദന ഞാൻ സഹിക്കാം. ഞങ്ങളെ കാക്കാൻ കരുണനിറഞ്ഞ ദൈവമില്ലെന്നുറപ്പായി. നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചു എന്നത് വിധിക്കു മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ലെന്നും മനസ്സിലായി. എങ്കിലും ദൈവമുള്ള കഥകൾ വിശ്വസിക്കട്ടെ. മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്നും അവിടെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരുമിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കട്ടെ..’ മേയ് 30നു രേഷ്മയെഴുതിയ ഫെയ്സ്ബുക് കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു.



ദൈവമില്ലെന്നുറപ്പായി എന്ന് എഴുതുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു രേഷ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ, ആഗ്രഹിച്ചുപോകുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലത്ത്. എത്ര പേർ നമുക്കു ചുറ്റും വീണുമരിച്ചു, എത്രപേർക്ക് ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു... എത്രപേരെ നാം മുഖം പോലും കാണാതെ യാത്രയാക്കി... ഈശ്വരാ എന്നു വിളിച്ചുപോയത് അതുകൊണ്ടാണ്. വീണുപോയവരുടെ മനസ്സിനു താങ്ങാകാൻ നമുക്ക് ആകുന്നതു ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ജീവിതങ്ങൾ നമ്മിൽനിന്ന് അകന്നുപോകും.ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ മാത്രമല്ലല്ലോ മരിക്കുന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച, ജൂൺ 21ന് രേഷ്മയും ഗരുഡും പോയി. അവർ ശരത്തിനെ കണ്ടുകാണുമോ? ഇതെന്തൊരു പൈങ്കിളിയാണു പെണ്ണേ പറയുന്നതെന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ചങ്ങാതി കളിയാക്കുന്നു. ഒരാൾ പോയെന്നു കരുതി ജീവിതം അവിടെ തീർന്നെന്നു കരുതാൻ പറ്റുമോ? കൂടെ മരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നീ ഇതെന്താണു പറയുന്നത്? ജീവിതത്തെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയി കാണണം. ഒറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, അത് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു തീർക്കണം... life must go on . ഉപദേശങ്ങളുടെ പെരുമഴ വീഴുകയാണ്.



അവയും ശരികളാണ്.

അതെ, ഒരു ശരി മാത്രമല്ലല്ലോ ജീവിതം.

പക്ഷേ കണ്ണു നിറയുന്നു,

രേഷ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, കുഞ്ഞു ഗരുഡിനു വേണ്ടി, ശരത്തിനും അവന്റെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും വേണ്ടി പിന്നെ... കോവിഡ് കൊണ്ടുപോയ ലക്ഷക്കണക്കിനു ജീവനുകൾക്കു വേണ്ടി... ലോക്ഡൗണിൽ കടക്കെണിയിലായി ജീവനൊടുക്കിയവർക്കു വേണ്ടി...



മാസ്ക് കൊണ്ടു വിതുമ്പൽ ഒതുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലെവിടെയോ, അമ്മൂമ്മക്കഥ വിശ്വസിച്ച കുട്ടിയുണർന്നു. ‘ഈശ്വരാ, ശരത്തും രേഷ്മയും കുഞ്ഞും കണ്ടുകാണണേ. അവർ നന്നായി ജീവിക്കണേ...’

