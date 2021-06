വേർപിരിഞ്ഞു; മുൻകാമുകന്റെ ബൈക്ക് ജോലിസ്ഥലത്തെത്തി കത്തിച്ച് യുവതി; വൈറലായി വിഡിയോ

മുന്‍കാമുകന്റെ ബൈക്ക് കത്തിച്ച് യുവതിയുടെ പ്രതികാരം. തായ്‌ലാൻഡിലാണു സംഭവം. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാങ്കോക്കിലെ ഒരു സ്കൂളിന്റെ പാർക്കിങ് പ്രദേശത്താണ് സംഭവം നടന്നത്.



36കാരിയായ യുവതിയാണ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഇരുചക്രവാഹത്തിന് തീകൊളുത്തിയത്. തന്റെ മുൻകാമുകനോടുള്ള പ്രതികാരമായാണ് യുവതി വാഹനം കത്തിച്ചത്. തനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കാമുകൻ നിരസിച്ചതു യുവതിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആര്‍ക്കും പരുക്കില്ല.



യുവതി കത്തിച്ച ഇരുചക്ര വാഹനത്തിനു സമീപം ആറ് വാഹനങ്ങൾ കൂടി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവയിലേക്ക് തീ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അഗ്നിശമനസേന എത്തിയതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടനെ ഫയർഫോഴ്സിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പാർക്കിങ് സൗകര്യമുള്ള കെട്ടിടത്തോടു ചേര്‍ന്നാണ് എലിമെന്ററി ക്ലാസ് റൂമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ ക്ലാസുകൾ ഓൺലാനായി നടക്കുന്നതിനാൽ വിദ്യാർഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വലിയ അപകടം ഒഴിവായെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.



ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി 10 മിനിട്ടുകൾക്കകം തന്നെ തീയണച്ചു. അതുകൊണ്ടു മറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തീ പടർന്നില്ല. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിയായ യുവതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സ്കൂളിലെ ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ മുൻകാമുകിയാണ് യുവതി എന്നു വ്യക്തമായി. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ യുവതി ഇയാൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയതാണ് മോട്ടർ സൈക്കിൾ. തികച്ചും വൈകാരികമായി നടത്തിയ പ്രതികരണമാണ് യുവതിയുടെതെന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Woman gets revenge on ex boyfriend by setting bike she gifted him on fire