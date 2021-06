മറന്നു കാണില്ല ആ നൊമ്പരചിത്രം; ഇന്ന് ചാന്ദ്നി പത്താം ക്ലാസ് പാസായി; ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊരു സല്യൂട്ട്

ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം തോളിലേറ്റി 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച ദാന മാഹ്ജിയുടെ ചിത്രം വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുകയും ഏറെ ചർച്ചയാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2016ൽ ഒഡിഷയിലെ കാലഹണ്ടി ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം ചുമലിലേറ്റി അദ്ദേഹം നടന്നു നീങ്ങുന്നതായിരുന്നു ചിത്രം. ദാന മാജിക്കൊപ്പം മകൾ ചാന്ദ്നിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പാസായ 2,81,658 പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവളും ഉണ്ട്.

ഭുവനേശ്വറിലെ ട്രൈബൽ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് 600ൽ 280 മാർക്ക് നേടി ചാന്ദ്നി പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കുന്നത്. അവളുടെ രണ്ട് സഹോദരിമാരും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മേലാഘർ ഗ്രാമത്തിലെ ദാന മാജി ആശുപത്രി ചിലവിനു പണമില്ലാത്തതിനാൽ ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം തോളിലേറ്റി നടന്നു നീങ്ങിയ ചിത്രം രാജ്യമാകെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. നിർധനരായ കുടുംബത്തിന് അന്ന് താങ്ങായി എത്തിയത് ഭുവനേശ്വർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലിങ്ക ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസായിരുന്നു. ഈ സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ‘KISS’ സ്ഥാപകൻ . ഡോ. അച്യുത്യ സാമന്ത മാജിയുടെ മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെയും സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തു.



‘10–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ KISS 100 ശതമാനം വിജയം നേടി. സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം 97.89 ശതമാനമാണ് വിജയം. സ്ഥാപനത്തിന്റെ 1900 വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്.’– ഡോ. സാമന്ത വ്യക്തമാക്കി. KISS ല്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയവരില്‍ ഗജപത് ജില്ലയിൽ നിന്നെത്തിയ ഗോത്രവർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മോഹൻ ചരണാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയത്. 600ൽ 543 മാർക്കാണ് മോഹൻ ചരൺ സ്വന്തമാക്കിയത്.

English Summary: Daughter Of Odisha Man Dana Majhi Who Carried Wife's Corpse For 10 Km Passes Class 10 Exams