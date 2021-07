ഡിസ്നി രാജകുമാരിയെ വെല്ലും അലെനയുടെ ഈ സ്വർണമുടി; 30 വർഷമായി കത്രിക തൊട്ടില്ല; റാപുൺസലെന്ന് വാഴ്ത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയ

കണങ്കാൽ വരെ എത്തുന്ന നീളം. അലെനാ ക്രവെൻഷ്കോയുടെ സ്വർണമുടിക്കു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ. ആറര അടിയാണ് മുടിയുടെ നീളം. യുക്രെയ്ൻ സ്വദേശിയായ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചുകാരിയുടെ അഴകിന് എന്താണിത്ര പ്രത്യേകതയെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഈ നീളൻ മുടിക്കൊപ്പം ഡിസ്നി രാജകുമാരിയായ റാപുൺസലിന്്റെ രൂപ സാദൃശ്യമാണ് അലെനയെ വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നത്.



സ്ത്രീയെ സുന്ദരിയാക്കുന്നതിൽ തലമുടിക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് തന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു എന്ന് അലെന പറയുന്നു. അമ്മയുടെ ഈ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചാണ് മുടി മുറിക്കില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അലെന വ്യക്തമാക്കി. മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി അറ്റം മുറിക്കുകയല്ലാതെ മുപ്പതു വർഷമായി മുടിയിൽ കത്രിക വച്ചിട്ടില്ലെന്നും അലെന പറയുന്നു. അലെനയുടെ ഉയരത്തെക്കാൾ നീളമുണ്ട് മുടിക്ക്.



പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തന്റെ മുടിയിൽ തൊടാനും ഒപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോയെടുക്കാനും ആളുകൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും അലെന പറഞ്ഞു. റാപുൺസലിന്റെ രൂപ സാദൃശ്യമുള്ളതിനാൽ അലെനയ്ക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ആരാധകർ ഏറെയാണ്.



ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ മുടിയുടെ അറ്റം വെട്ടും. തലമുടി പരിപാലിക്കാൻ ദിവസവും 40 മുതൽ 50 മിനിറ്റു വരെ സമയം ചിലവഴിക്കും. മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രകൃതിദത്ത ഉത്പന്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് അലെന ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

