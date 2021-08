ഇത് പുതിയ തുടക്കമെന്ന മന്ദിര ബേദി; അവൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും?

നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധനേടിയ താരമാണ് മന്ദിര ബേദി. ഭർത്താവ് രാജ്കൗശലിന്റെ അകാലവിയോഗം മന്ദിരയെ തളർത്തിയിരുന്നു. പൊട്ടിക്കരയുന്ന മന്ദിരയുടെ ചിത്രം ആരാധകരെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. ക്രിക്കറ്റ് കമന്ററിയിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിച്ച അവർ തന്റെതായ വഴി വെട്ടിത്തുറക്കുകയാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ തുടക്കമാണെന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള മന്ദിരയുടെ പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്.



വ്യായാമത്തിനു ശേഷം കുഞ്ഞുമകൾ ചിരിക്കാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എനിക്ക് എങ്ങനെ നിരസിക്കാനാകും? എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് മന്ദിര തന്റെ ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ആരാധകർക്കായി പങ്കുവച്ചത്. ചിത്രത്തോടൊപ്പം വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു എന്ന ഹാഷ്ടാഗും ഉണ്ട്. മകൾ താരയെയാണ് പോസ്റ്റിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൗനി റോയ്, സമീർ ധോണി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രമുഖരുൾപ്പടെ നിരവധി പേരാണ് മന്ദിര ബേദിയുടെ ചിത്രത്തിനു സ്നേഹ കമന്റുമായി എത്തിയത്.

അടുത്തിടെയാണ് മന്ദിര ഇളയമകൾ താരയെ ദത്തെടുത്തത്. താരയുടെ നിറത്തെ കുറിച്ച് നിരവധി ട്രോളുകൾ മന്ദിര നേരിട്ടു. ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് മന്ദിര പ്രതികരിച്ചത്.



