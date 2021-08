ശീതള പാനീയം കഴിച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരം വിറങ്ങലിച്ചു വികൃതമായി; ആർക്കും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്; വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് അമ്മ

ശരീരമാകെ തണുത്തു വിറങ്ങലിച്ച് അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചര്‍ച്ചയാകുകയാണ്. യുകെ സ്വദേശിയായ 18കാരിയാണ് വിഡിയോയിൽ. ഇനിയാര്‍ക്കും ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാകരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാന്‍ നിശാക്ലബിൽ പോയ പെൺകുട്ടി ഈ അവസ്ഥയിലാണ് തിരികെ വന്നതെന്നു പറഞ്ഞാണ് അമ്മ വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ലണ്ടനിലെ എസക്സിലാണ് സംഭവം.

ക്ലബിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ പെൺകുട്ടി തണുത്ത് മരവിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. മിലി താപ്‌ലിൻ എന്നു പേരായ പെണ്‍കുട്ടി നിശാപാർട്ടിയിൽ വച്ച് സുഹൃത്ത് ഒരു യുവാവ് നൽകിയ ശീതള പാനീയം കുടിച്ചു. തുടർന്ന് അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടി കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും തണുത്ത് വിറങ്ങലിക്കുകയും ചെയ്തു. മിലിയെ അമ്മ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മദ്യപിച്ചതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാർ തിരികെ അയച്ചു.



ഇപ്പോൾ മിലിയുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണെന്ന് അമ്മ പറയുന്നു. തന്റെ മകൾ പിന്നീട് എഴുനേറ്റിട്ടില്ലെന്നും ശരീരം എപ്പോഴും തണുത്ത് മരവിച്ച അവസ്ഥയിലാണെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. വിരലുകൾ വികൃതമാണ്. വിറങ്ങലിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ശരീരം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപരിചിതർ ഭക്ഷണ പദാർഥം നൽകിയാൽ അത് ഭക്ഷിക്കരുതെന്നാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ആർക്കും ഈ അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാനാണ് വിഡിയോ പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചതെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. പെൺകുട്ടിക്ക് ശീതള പാനീയം നൽകിയത് ആരാണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല. പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

