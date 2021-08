കാറിനു മുകളിൽ കാമുകിയെ കെട്ടിയിട്ട് നഗര പ്രദക്ഷിണം; കാഴ്ച കണ്ട് അമ്പരന്ന് ജനങ്ങൾ–വിഡിയോ

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഫോളോവേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ ഏതറ്റംവരെയും പോകുന്നവർ ധാരാളമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ അത്തരമൊരു അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തി പണിവാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് റഷ്യൻ ബ്ലോഗറും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ സെർജി കൊസെൻകോ. തന്റെ കാമുകിയെ വായ്മൂടിയ നിലയിൽ കാറിനു മുകളിൽ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് മോസ്കോ നഗരത്തിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സെർജി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചത്.

ഇതൊന്നും പോരാതെ തന്റെ ഇടംകൈ കാറിനു മുകളിൽ കിടക്കുന്ന കാമുകിയുടെ കൈയുമായി ചേർത്ത് വിലങ്ങുകൾകൊണ്ട് ബന്ധിച്ചാണ് സെർജി വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത്. നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇവരെ അമ്പരന്ന് നോക്കുന്നതായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. എന്തായാലും സെർജി ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അഭ്യാസപ്രകടനത്തിന്റെ വീഡിയോ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ കണ്ണിലും പെട്ടു.



നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ സഞ്ചാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണോ എന്നറിയാൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി മോസ്കോ ട്രാഫിക് പോലീസ് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി സെർജി തന്നെ രംഗത്തെത്തി. താനും കാമുകിയും ചേർന്ന് ഇത്തരം ടാസ്ക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ടെന്നും ഇതും അത്തരത്തിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് എന്നുമാണ് സെർജി വിശദീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ടാസ്ക് നല്‍കിയയതാരാണ് എന്നതിൽ മാത്രം വ്യക്തതയില്ല.



അവിടം കൊണ്ടും തീർന്നില്ല സെർജിക്കും കാമുകിക്കും കിട്ടിയ പണി. മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കാറിലായിരുന്നു ഈ പ്രകടനം അത്രയും. ഇന്നോളം കിട്ടിയ 68 ഫൈനുകൾ അടയ്ക്കാതെ മുങ്ങി നടന്ന കാർ ആണ് ഇത്. 78,500 റൂബിൾസ് (79,663 രൂപ) ഫൈൻ ഇനത്തിൽ കാറുടമ അടയ്ക്കാനുണ്ട്. കൗതുകത്തിനു പകർത്തിയ വീഡിയോ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല എന്നും സംഭവത്തിൽ മാപ്പുചോദിക്കുന്നതായും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയും സെർജി പങ്കുവച്ചു. ഏതായാലും ഒന്നിലധികം നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനാൽ സെർജിക്കും കാമുകിയ്ക്കും എതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.



English Summary: In 'trust test' stunt, influencer drives car with girlfriend tied to roof; draws flak