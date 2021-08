യാത്രയ്ക്കായി യുവതി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത് ഒരു വർഷം മുൻപെ; പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്...!

കോവിഡ് കാലത്തെ വിമാനയാത്രയുടെ കൂടപ്പിറപ്പാണ് അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ. രാജ്യങ്ങൾ പൊടുന്നനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന യാത്രാവിലക്കുകൾ, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വാറന്റീൻ നിയമങ്ങൾ, വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ എന്നിവ പിന്നിട്ടാണു പലരും യാത്ര പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതുവരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും നെഞ്ചിടിപ്പാണ് ഓരോ യാത്രയും സമ്മാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കോവിഡ് കാരണമല്ലാതെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടു മാത്രം ഒരു യുവതി ക്രൊയേഷ്യൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയതു മണിക്കൂറുകളാണ്. യാത്രയെക്കുറിച്ച് അവർ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ടിക്ടോക് വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു.

അതിരാവിലെയുള്ള വിമാനം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യുവതി ക്രൊയേഷ്യൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ സമയത്തിനു മുന്നേ എത്തിയിട്ടും അവർക്ക് വിമാനം പിടിക്കാനായില്ല. കാരണം ഒരു വർഷം നേരത്തേയാണ് അവർ എത്തിയത്. അതായത് 2022 ലെ വിമാനത്തിലേക്കാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക് ചെയ്തത് !

ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ടിക്കറ്റ് വീണ്ടും ബുക് ചെയ്തപ്പോൾ യുവതിക്ക് സംഭവിച്ച തെറ്റാണു യാത്ര മുടക്കിയതും അപ്രതീക്ഷിത അസൗകര്യങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചതും. അലെക്സിയ പോർട്മാൻ എന്നാണു യുവതിയുടെ പേര്. വിജനമായ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആർക്കും വേണ്ടിയല്ലാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വന്തം ചിത്രം സഹിതം അലെക്സിയ ടിക് ടോക് വിഡിയോയും പുറത്തിറക്കി. ലഗേജുകൾ എല്ലാം കൂടി താങ്ങിപ്പിടിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന യുവതിയെ വിഡിയോയിൽ കാണാം.

ആറു മണിയുടെ വിമാനത്തിൽ പോകാൻ എത്തി, ബുക് ചെയ്ത ഡേറ്റ് അടുത്ത വർഷത്തേതാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നിരാശയായിരിക്കുന്ന യുവതിയുടെ ചിത്രം എന്ന് അടിക്കുറിപ്പും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തനിക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധം യുവതിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ല. വിമാനത്താവളത്തിൽ മുഖം പൊത്തി അവർ ചിരിച്ചതുതന്നെ ചമ്മൽ മറയ്ക്കാൻവേണ്ടിയാണ്. സ്വന്തം അബദ്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ ചമ്മൽ.

ഈസി ജെറ്റ് എന്ന വിമാനത്തിലാണ് നേരത്തെ അലെക്സിയ ടിക്കറ്റ് ബുക് ചെയ്തിരുന്നത്. രണ്ടു തവണ വിമാനക്കമ്പനി ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നു. മൂന്നാം തവണ ബുക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അലെക്സിയയ്ക്ക് അബദ്ധം സംഭവിക്കുന്നത്. വിമാനക്കമ്പനി കാണിച്ച അടുത്ത വർഷത്തെ ഡേറ്റ് ഈ വർഷത്തെയാണെന്ന് അവർ തെറ്റിധരിക്കുകയായിരുന്നു. ക്രൊയേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇറ്റലിയിലേക്ക് കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ കമ്പനി റദ്ദാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. അടുത്ത വർഷത്തെ വേനൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ബുക്കിങ് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതു തിരിച്ചറിയാതെ ഇപ്പോഴും തടസ്സമില്ലാതെ വിമന സർവീസുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണു യുവതി വിചാരിച്ചതും ടിക്കറ്റ് ബുക് ചെയ്തതും.

എന്തായായും യുവതിയുടെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ പിതാവ് രക്ഷയ്ക്കെത്തി. രണ്ടു കണക്ഷൻ വിമാനങ്ങൾ വഴി യുവതിയെ അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിൽ എത്തിച്ചു. പിതാവിന് അലെക്സിയ നന്ദി പറയുന്നതാണ് കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ്. അടുത്ത വർഷത്തെ ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കിയ അലെക്സിയയ്ക്ക് കമ്പനി ഒടുവിൽ പണം തിരിച്ചികൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്.

English Summary: Woman reaches airport at 6 am, finds out she's an entire year early for her flight



‍‍