വനത്തിൽ കുതിരയെ ഓമനിച്ച് ഗ്രേറ്റ; കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൽ ഫാഷൻ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് പങ്കെന്ന് വിമർശനം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ ഫാഷൻ ലോകത്തിനും പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ തൻബർഗ്. സ്കാൻഡിനേവിയൻ വോഗിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ഗ്രേറ്റയുടെ പ്രതികരണം. ഫാഷൻ ബ്രാൻഡുകൾ അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ഹളഅ‍ മൂലം പരിസ്ഥിതിക്കുണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ഗ്രേറ്റ പറഞ്ഞു.

ചിലകമ്പനികൾ മാത്രമാണ് അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായി നിർമിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗ്രേറ്റ പറയുന്നത്. താൻ ഒരു പുതിയ വസ്ത്ര വാങ്ങിയത് മൂന്നുവർഷം മുൻപാണെന്നും ഗ്രേറ്റ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ‘ഞാന്‍ പരിചയക്കാരിൽ നിന്ന് പഴയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.’– ഗ്രേറ്റ പറയുന്നു.



ഫാസ്റ്റ് ഫാഷൻ ട്രൻഡുകൾ ധാരാളം മാലിന്യങ്ഹൾ പുറംതള്ളുന്ന രീതിയാണെന്നും ഇതിന് മാറ്റം വരണമെന്നും ഗ്രേറ്റ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഫാസ്റ്റ് ഫേഷൻ എന്നാൽ ചെറിയ ചെലവിൽ സീസണൽ ട്രൻഡുകൾ അനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇവ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദമായിരിക്കില്ലെന്നാണ് ഗ്രേറ്റയുടെ അഭിപ്രായം. ലോകത്തിലെ 20 ശതമാനം മലിന ജലവും ഫാഷൻ ലോകത്തിന്റെ സംഭാവനയാണെന്നും ഗ്രേറ്റ പറയുന്നു. അഞ്ച് മില്യൺ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ജലം ഇത്തരത്തിൽ പാഴാകുന്നുണ്ടന്നും ഗ്രേറ്റ പറയുന്നു.



സ്‌കാന്‍ഡിനേവിയന്‍ വോഗിന്റെ പുതിയ എഡിഷനില്‍ കവര്‍ഗേളാണ് ഗ്രേറ്റ. വനത്തിനുള്ളില്‍ ഒരു കുതിരയെ ഓമനിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റയുടെ ചിത്രമാണ് അവര്‍ മുഖചിത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

