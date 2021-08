പീഡനകേസിൽ കുറ്റവാളിയെന്ന് കണ്ടെത്തി ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രതിയുടെ ശിക്ഷാകാലയളവിൽ ഇളവു നൽകി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് കോടതി. 33 കാരിയായ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കുറ്റവാളിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പോർച്ചുഗൽ സ്വദേശിയുടെ ശിക്ഷയിലാണ് അപ്പീൽ കോടതിയിലെ വനിതാജഡ്ജി ഇളവു നൽകിയത്. ഇതേതുടർന്ന് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു.

ജസ്റ്റിസ് ലിസെലോട്ട് ഹെൻസാണ് വിധി പുനഃപരിശോധിച്ച് ശിക്ഷാ കാലാവധി കുറച്ചത്. പീഡനം 11 മിനിറ്റു നേരം മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന സംഭവമായിരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതി 51 മാസം അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തടവുശിക്ഷ 36 മാസമാക്കി ചുരുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനുപുറമേ ഇരയായ യുവതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സംഭവം നടക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ ഉണ്ടായെന്നും ശിക്ഷയിൽ ഇളവു നൽകിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ വിധി പ്രസ്താവനയിൽ ജസ്റ്റിസ് ലിസലോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇരയായ യുവതിക്ക് ശരീരത്തിൽ കാര്യമായ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നതും ഒരു കാരണമായി ജഡ്ജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രതിയുടെ ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നൂറുകണക്കിനാളുകളാണ് കോടതി മുറ്റത്ത് തടിച്ചുകൂടിയത്. 11 മിനിറ്റ് നേരം കൈകൾ തലയ്ക്കു മുകളിൽ ബന്ധിച്ച നിലയിൽ പിടിച്ച് മൗനമാചരിച്ചാണ് വനിതകൾ അടങ്ങുന്ന ജനക്കൂട്ടം പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. 11 മിനിറ്റ് എന്നത് നിസ്സാര സമയമല്ല എന്നും, ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്കു മാത്രം നടന്ന പീഡനം എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ കോടതിയാണ് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുന്നതെന്നും എഴുതിയ ബാനറുകളും ഇവർ ഉയർത്തിക്കാട്ടി. വിധിക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.



പുതുക്കിയ വിധിയിൽ അങ്ങേയറ്റം അസംതൃപ്തി ഉള്ളതായി യുവതിയുടെ അഭിഭാഷകരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവതിയുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലം എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും എതിർപ്പ് വകവയ്ക്കാതെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചത് പീഡനം തന്നെയാണ് എന്നും അപ്പീൽ കോടതിയുടെ വിധി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പിച്ചതായും അഭിഭാഷകർ പറയുന്നു.



ബേസൽ നഗരത്തിലെ തന്റെ ഫ്ലാറ്റിനു സമീപത്തു വച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് യുവതി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. കേസിൽ പോർച്ചുഗൽ സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേരെ പ്രതി ചേർത്തിരുന്നു. ഇവരിലൊരാൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വ്യക്തിയാണ്. 17 കാരനായ യുവാവിന്റെ ശിക്ഷ സംബന്ധിച്ച് ജുവനൈൽ കോടതി ഇതുവരെ വിധി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: Hundreds protest after Swiss rapist's sentence is reduced by the female judge because the sex assault 'only lasted 11 minutes'