വണ്ണമുള്ള ശരീരമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കു പ്രവേശനമില്ല; അപമാനിതയായി; ബോഡിഷെയ്മിങ്ങിനെ കുറിച്ച് യുവതി

ബോഡിഷെയ്മിങ്ങിനു വിധേയരായതിന്റെ ദുരനുഭവം പലരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയും മറ്റും പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. വർണത്തിന്റെയും ശരീരഭാരത്തിന്റെയും എല്ലാം പേരിൽ പലരും വിമർശനങ്ങൾ നേരിടാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ദുരനുഭവം തുറന്നു പറയുകയാണ് ഒരു യുവതി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാ‍ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിലൂടെയാണ് ഇവർ തന്റെ അനുഭവം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ശരീരഭാരം കൂടുതലായതിനാൽ പാർട്ടി ബസിൽ കയറാൻ അനുവാദം ലഭിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് 27 കാരിയായ ഫാലൻ മേലിലോ പറയുന്നത്. തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം വിവരിച്ചു കൊണ്ട് യുവതി പങ്കുവച്ച വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുകയാണ്. ഫ്ലോറിഡയിലെ മിയാമിയിലാണ് സംഭവം.



ജൂലൈ 31ന ് ഡെയർ ഡേ ക്ലബ് സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു മേലിലോയും സുഹൃത്തുക്കളും. ഇതിനായി ഒരു പാർട്ടി ബസിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. ടിക്കറ്റെടുത്ത ശേഷമാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ചില നിബന്ധനകൾ മേലിലോയുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ‘വണ്ണമുള്ള വലിയ പെൺകുട്ടികളെ അനുവദിക്കില്ല.’ എന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രധാന നിബന്ധന. ‘ക്ഷമിക്കണം, വലിയ പെൺകുട്ടികൾ ഈ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡോർമാൻ വളരെ കർക്കശക്കാരനാണ്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലബുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കണം. ക്ലബുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന യോഗ്യത നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ സമയം കളയരുത്.’ –



എന്നാൽ ശരീര വലിപ്പത്തിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടി ബസിൽ കയറ്റാതിരിക്കില്ല എന്നു കരുതി താനും സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെയെത്തിയെങ്കിലും പാർട്ടി ബസിൽ കയറാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കി. ‘ഞങ്ങൾ വാതിലിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഞാൻ പ്ലസ് സൈസായതിനാൽ അകത്തു കയറാൻ അനുവദിച്ചില്ല. എനിക്ക് അത് വളരെ അപമാനമായി തോന്നി. എന്റെ രൂപവും വലിപ്പവും കാരണമാണ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്. ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ അനുഭവം, അകത്തും പുറത്തും ഞാൻ സുന്ദരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. പക്ഷേ, ആ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ നിസ്സഹായയായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ്‌സൈസുള്ള മനുഷ്യർ പുറത്തിറങ്ങാന്‍ ഭയപ്പെടുന്നതെന്ന് അന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള അപമാനങ്ങൾ ഭയന്നാണ്. ഇത് ഒരു മോശം പ്രവണതയാണ്. സമൂഹത്തില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനിയും കൂടുതൽ സംസാരിക്കണം. നമുക്ക് ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ’– മെലിലോ പറയുന്നു.



യുവതി പങ്കുവച്ച വിഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി. നിരവധി പേരാണ് യുവതിയെ പിന്തുണച്ച് കമന്റുകളുമായി എത്തിയത്. നിങ്ങൾ സുന്ദരിയാണ്. ഈ സമൂഹത്തില്‍ നിന്നും ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയുണ്ടായതിൽ ഖേദിക്കുന്നു. എന്നാണ് യുവതിയുടെ വിഡിയോക്ക് താഴെ ഒരാളുടെ കമന്റ്. രാജ്യത്തു തന്നെ ഏറ്റവും മോശം പാർട്ടികൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മിയാമി എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ കമന്റ്.

English Summary: Woman Calls Out Party Bus That Denied Her Entry Because Of Her Weight